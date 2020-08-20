تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز IPAD AIR 4 في مارس العام المقبل بمعالج A14

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لإطلاق جهاز IPAD AIR 4 في مارس العام المقبل، على أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج A14.
تقدم شركة ابل العام المقبل إصدار جديد من أجهزة IPAD خلال شهر مارس، حيث يأتي هذا الإصدار بمواصفات تتوسط إصدارات ابل من أجهزة iPad Pro، وأجهزة الآيباد منخفضة التكلفة، على أن ينطلق بعنوان IPAD AIR 4.
ولقد أكد تقرير نشر خلال الفترة القادمة على أن ابل ستدعم جهاز iPad Air 4 القادم بحافظة لوحة مفاتيح Magic، كما تخطط ابل لإزالة منفذ Lighting من هذا الإصدار، والذي يستبدل بمعايير USB-C.
من جانب أخر أكد التقرير على أن ابل تدعم جهاز iPad Air 4 برقاقة معالج A14، كما يأتي هذا الإصدار بشاشة Liquid Retina، ويتوفر الجهاز بأكثر من إختيار في السعة التخزينية بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.
ومن المقرر أن يتميز الجهاز بعدد 4 من المكبرات الصوتية، كما يبدأ سعر الجهاز من 649 دولار، أيضاً تستعد ابل لإطلاق الإصدارات المميزة من سلسلة أجهزة iPad Pro خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر.
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