تسريب جديد يكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Realme X7 Series في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل. هذه السلسلة ستشمل الهاتف Realme X7 Pro والذي إتضح الآن أنه سيضم شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

في الواقع، لقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة من مصادر مختلفة تكشف لنا أن الهاتف Realme X7 Pro سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة +MediaTek Dimensity 1000 على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Realme X7 Pro سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في الثقب المتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك على الأرجح مع بطارية بسعة 4500mAh ستدعم الشحن السريع بقوة 65W.

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لا يزال من غير الواضح في الوقت الراهن كم عدد الهواتف الذكية في تشكيلة Realme X7 Series، ولكن من الآمن أن نقول بأن هذه السلسلة ستشمل Realme X7 العادي إضافة إلى Realme X7 Pro المُتقدم. عمومًا، من المفترض أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذه السلسلة في المستقبل القريب.