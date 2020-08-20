هواتف BlackBerry جديدة مع لوحات مفاتيح فعلية والدعم لـ 5G قادمة في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لم ينته الأمر بالنسبة للبلاكبيري، فقد تكون العلامة التجارية قد إنفصلت عن TCL في نهاية هذا الشهر، ولكن يبدو أن هناك شركة جديدة ستتولى المسؤولية. أعلنت شركة OnwardMobility اليوم عن شراكة مع البلاكبيري و FIH Mobile لتطوير هواتف ذكية جديدة تحمل العلامة التجارية BlackBerry لإطلاقها في العام المقبل.

وليس فقط أي هواتف ولكن تلك التي تحتوي على لوحة مفاتيح فعلية وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G. كما هو الحال دائمًا، سيكون الأمان في صميم التصميم. قال الرئيس التنفيذي لشركة البلاكبيري، السيد John Chen : ” نحن متحمسون لأن العملاء سيختبرون الأمان الذي يتم توفيره للمؤسسات والحكومات والإنتاجية المتنقلة على هواتف BlackBerry 5G الجديدة “.

وبخصوص هذه الشراكة، صرح المحلل Jack Gold بالقول : ” مع الوصول السريع لشبكات الجيل الخامس 5G إلى السوق، والمنافسة المتزايدة، سينتج عن ذلك ترقية عتاد الأجهزة المحمولة وإنتشار التطبيقات التي تُحسن الإنتاجية، وتوزيع المنتجات المجربة والآمنة للغاية مثل أجهزة BlackBerry 5G في المؤسسات والحكومات والصناعات المنظمة مثل الصناعات المالية أو القانونية، وهذه مهمة حاسمة “.

لذلك، قد لا يكون المستهلكون عمومًا هم العملاء المستهدفين من قبل هواتف BlackBerry 5G الجديدة، ولكن الحكومات والشركات التي تتعامل مع البيانات الحساسة والقيمة للغاية.

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ستتوفر هواتف BlackBerry 5G الجديدة المجهزة بلوحة المفاتيح الفعلية في أمريكا الشمالية وأوروبا. وكما يمكن للجميع توقعه، فهذه الهواتف الذكية الجديدة ستعمل بنظام الأندرويد نظرًا إلى أن شركة البلاكبيري تخلت عن نظام التشغيل الخاص بها منذ عدة سنوات.

تتواجد شركة OnwardMobility في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا وتعمل على برمجيات الأجهزة المحمولة التي تركز على الأمان منذ تأسيسها في العام 2008. المدير التنفيذي الحالي للشركة، السيد Peter Franklin، عمل سابقًا في مايكروسوفت و Zynga. يتمتع باقي أعضاء الفريق التنفيذي بخبرة كبيرة في عالم الهواتف الذكية والشركات التقنية الكبرى أيضًا.