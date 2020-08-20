الهاتف Galaxy M51 سيصل مع بطارية بسعة 7000mAh، والمعالج SD730

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة سامسونج بالكشف عن هاتف ذكي يُدعى Galaxy M51 في أي لحظة الآن، فالتقارير المتعلقة بهذا الهاتف بدأت تتدفق إلى الإنترنت منذ شهر مارس الماضي. يشير أحدث تسريب إلى أن هذا الهاتف سيصل مع المعالج Snapdragon 730، وسيضم بطارية ضخمة جدًا بسعة 7000mAh.

وعلاوة على ذلك، هذا التسريب الجديد يقول أيضًا أن الهاتف Galaxy M51 سيصل مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وسيضم شاشة مسطحة بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10.

من المتوقع أن يظهر هذا الهاتف لأول مرة في الهند، ولكن نظرًا لظهور صفحة الدعم الخاصة بهذا الهاتف في الموقع الرسمي لشركة سامسونج في روسيا، فمن الآمن أن نقول بأن هذا الهاتف سيشق طريقه إلى المزيد من الأسواق في المستقبل.

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إحدى الميزات التي نود أن نراها في الهاتف Galaxy M51 القادم هي الشحن العكسي حتى تتمكن من ضخ بعض الطاقة في هاتف صديقك الذي يحتضر أو الملحقات اللاسلكية مثل سماعات الرأس أو الساعات الذكية.