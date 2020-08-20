شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما معنى كواكب مأهولة وما الذى يجعل كوكبا صالحا للحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام العلماء بمعالجة مواصفات الكواكب المكتشفة خارج المنظومة الشمسية، فتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن عدد العوالم المأهولة قد يبلغ آلاف الكواكب، وهو اكتشاف مذهل سيعمل العلماء على التحقق منه خلال الفترة القادمة، لكن قد يجهل الكثيرون معرفة معنى مصطلح كوكب مأهول، نستعرض فيما يلى تعريف الكواكب المأهولة والمواصفات التى تجعل الكواكب صالحة للسكن أو الحياة

يعنى إيه كوكب صالح للسكن؟

ووفقا لموقع وكالة ناسا تنتج قابلية الكوكب للسكن، أو قدرته على إيواء الحياة، من شبكة معقدة من التفاعلات بين الكوكب نفسه، والنظام الذى هو جزء منه، والنجم الذى يدور حوله، فالتعريف القياسى للكوكب الصالح للسكن هو أنه يمكن أن يحافظ على الحياة لفترة طويلة من الزمن، وبقدر ما يعرف الباحثون، يتطلب هذا كوكبًا أن يكون به ماء سائل.

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ولاكتشاف هذه المياه من الفضاء، يجب أن تكون على سطح الكوكب، فالمنطقة المحيطة بالنجم حيث يمكن أن توجد المياه السطحية السائلة على سطح الكوكب تسمى "المنطقة الصالحة للسكن".

ومع ذلك، فإن هذا التعريف يقتصر على فهمنا للحياة الحالية والماضية على الأرض والبيئات الموجودة على الكواكب الأخرى، بينما يتعلم الباحثون المزيد ويكتشفوا بيئات جديدة يمكن للحياة أن تحافظ فيها على نفسها، لذا يمكن إعادة تعريف متطلبات الحياة على الكواكب الأخرى.

قد تؤدى أنواع مختلفة من الكواكب إلى عمليات تساعد أو تعيق قابلية السكن بطرق مختلفة، فعلى سبيل المثال، قد تكون الكواكب التى تدور حول نجوم منخفضة الكتلة فى المنطقة الصالحة للسكن مقفلة بشكل، وقد تقتصر بعض الكواكب على مناطق قابلة للسكن دورية أو محلية على السطح، على سبيل المثال، إذا كانت تتعرض لتجمعات جليدية عالمية دورية أو تكون فى الغالب جافة.

من أجل فهم النطاق الكامل لبيئات الكواكب التى يمكن أن تدعم الحياة وتولد بصمات حيوية يمكن اكتشافها، فإننا نحتاج إلى نماذج أكثر تفصيلاً وكاملة لظروف الكوكب المتنوعة، وعلى وجه الخصوص، يتطلب فهم العمليات التى يمكن أن تحافظ أو تؤدى إلى فقدان القابلية للسكن على كوكب ما استخدام نماذج مقترنة متعددة يمكنها فحص هذه العمليات بالتفصيل، لا سيما عند الحدود حيث تتقاطع هذه العمليات مع بعضها البعض.