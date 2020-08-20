شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حدث فضائى تسبب فى الانقراض الجماعى وحرق الأوزون قبل 359 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن من بين المجموعات الأكثر تأثراً كانت أنواع من الأسماك والشعاب المرجانية وثلاثيات الفصوص ومفصليات الأرجل البحرية الشهيرة.

وأرجع العلماء هذه الحادثة فى السابق إلى تأثيرات الكويكبات وتغير المناخ وتغيرات مستوى سطح البحر والنشاط البركاني واسع النطاق.

لكن فحص باحثون من الولايات المتحدة الحدود فى السجل الصخرى بين العصر الديفونى والفترة التالية "العصر الكربونى"، وهنا تكمن مئات الآلاف من الأجيال من النباتات التى أحرقتها أشعة الشمس فوق البنفسجية، ما يشير إلى ضعف طويل الأمد فى طبقة الأوزون.

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وقد يكون هذا ناتجًا عن تأثير واحد أو أكثر من انفجارات المستعرات الأعظمية القريبة على النظام الشمسى، وكان من الممكن أن يكون كارثيًا على الحياة كلها.

وقال باحث الدراسة وعالم الفلك Brian Fields من جامعة إلينوي: "نقترح أن انفجارًا واحدًا أو أكثر من المستعرات الأعظمية، على بعد نحو 65 سنة ضوئية من الأرض، يمكن أن يكون مسئولاً عن الفقد المطول للأوزون".

وأضاف عالم الفلك: "أن الكوارث الأرضية مثل البراكين واسعة النطاق والاحتباس الحراري يمكن أن تدمر طبقة الأوزون أيضًا، لكن الدليل على ذلك غير حاسم بالنسبة للفترة الزمنية المعنية".

كما استبعد البروفيسور وزملاؤه الأحداث الفضائية الأخرى التي من المحتمل أن تكون قد تسببت في استنفاد طبقة الأوزون مثل انفجارات أشعة جاما القاتلة وتأثيرات النيازك والانفجارات الشمسية.