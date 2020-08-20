شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاك بيرى يعود من جديد.. إطلاق الهاتف الشهير مرة أخرى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن هاتف BlackBerry الذكى سيعود مجددا للظهور مرة أخرى، فمن المقرر أن تقوم شركة OnwardMobility الناشئة ومقرها تكساس بإحياء الجهاز الشهير أوائل العام المقبل، إذ حصلت على ترخيص تصنيع الهاتف من صانعه الأصلى، وأعلنت عن إطلاق طراز 5G فى عام 2021.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من المتوقع أن يأتى جهاز BlackBerry الذى سيعاد إطلاقه بتصميم لوحة مفاتيح مادى جديد، يعكس قيم العلامة التجارية لتجربة كتابة لوحة المفاتيح، جنبا إلى جنب الميزات القياسية مثل الكاميرا والأمن وفقًا لتقرير صادر عن The Register.

وظهر Blackberry لأول مرة فى السوق فى عام 2000، والذى أصبح ضروريًا للمحترفين، حيث سمح الهاتف الذكى للمستخدمين بكتابة رسائل البريد الإلكترونى وإرسالها بسهولة، وبعد 20 عامًا أعلنت الشركة عن وقف إنتاج الهاتف.

وشاركت BlackBerry تغريدة فى فبراير الماضى تفيد بأن شركة TCL Communications ، التى حصلت على ترخيص تطوير وتوزيع الهاتف، ستنهى شراكتهما التى استمرت أربع سنوات.

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كتبت BlackBerry فى بيان: "نأسف للمشاركة أنه اعتبارًا من 31 أغسطس 2020، لن تبيع شركة TCL Communication الأجهزة المحمولة التى تحمل علامة BlackBerry".

منذ حوالى عقد من الزمان، كان BBM من بين أكثر تطبيقات المراسلة على الهاتف المحمول شيوعًا فى السوق، حيث تم إطلاقه فى عام 2006 قبل ثلاث سنوات كاملة قبل تطبيقات الدردشة WhatsApp.

بالنسبة لـ TCL، قد تعكس نهاية صفقتها مع BlackBerry مسارها الحالى نحو الريادة فى خطها الخاص من الهواتف ذات العلامات التجارية التى عززتها فى الأشهر الأخيرة.

أعلنت TCL، وهى شركة صينية تشتهر فى الغالب ببيع أجهزة التلفاز، عن نواياها فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية فى يناير لإطلاق خط جديد من الهواتف يسمى TCL 10 Pro و TCL 10L و TCL 10 5G.

قال بيتر فرانكلين، الرئيس التنفيذى لشركة OnwardMobility: "يتوق محترفو المؤسسات إلى أجهزة الجيل الخامس الآمنة التى تتيح الإنتاجية، دون التضحية بتجربة المستخدم، وتشتهر هواتف BlackBerry الذكية بحماية الاتصالات والخصوصية والبيانات، وهذه فرصة رائعة لشركة OnwardMobility لتقديم أجهزة الجيل التالى من الجيل الخامس إلى السوق بدعم من BlackBerry و FIH Mobile."