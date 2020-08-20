افضل شركات الشحن في مصر للشحن الداخلي و الدولي

شركات الشحن في مصر كثيرة خاصة للشحن الداخلي. و تساعد بشكل كبير على نقل الشحنات بين المحافظات بكل سهولة و منها الشركات الجيدة التي تقدم سرعة جيدة في الشحن و اسعار شحن غير سيئة بالنسبة لوزن الشحنات و المسافات بين المحافظات و غيرها. و هناك الشركات التي تقدم اسعارًا عالية مقابل سرعة كبيرة جدًا كالتوصيل في خلال يوم او يومين بسرعة اكبر. و خدمة عملاء افضل و غيرها. في هذا المقال نجمع لك افضل شركات الشحن في مصر. فأكمل القراءة

شركة Aramex

اول شركة يمكن ان نتحدث عنها هي شركة Aramex و هي فعلًا من افضل شركات الشحن في مصر. اتعامل معها منذ فترة الشركة تعطيك سرعة شحن عالية حيث ان الشجنات لا تأخذ وقتًا طويلًا من مدينة لأخرى تكلفة الشحن ليست عالية. الشركة حتى مع انتشار فيروس كورونا في العالم لم تقصر في مستوى الخدمة او السرعة. كما انها تقدم لك خدمة لمعرفة تكلفة الشحن بين المحافظات بناء على وزن الشحنة و نوعها هل هي منتجات ام اوراق. و كذلك بناء على المحافظات التي ستشحن منها و اليها. شركة ارامكس ممتازة و خدمة عملائها غير سيئة فلذلك هي ترشيح ممتاز. بالنسبة للشحن الخارجي فهي من الشركات الممتازة لذلك و لا اجد منها شكاوي كثرة فهي اختيار جيد.

معلومات هامة عن الشركة

رقم خدمة العملاء: 0233388466

لمعرفة اقرب مكتب ارامكس يمكنك زيارة هذا الرابط

لمعرفة تكلفة الشحن يمكنك زيارة هذا الرابط

شركة DHL

شركة DHL من الشركات العالمية ليست شركة مصرية بالأساس. هي شركة عالمية من افضل الشركات للشراء منها ايضًا و تقدم لك خدمات عديدة متنوعة. الشركة ليست للشحن الداخلي فقط بل هي تشحن حول العالم لمختلف الدول و بسرعة ايضًا غير سيئة. مشكلتي معهم انهم لا يعطوك كل المعلومات الممكنة عن طريق موقعهم فالموقع الخاص بهم سئ نوعًا ما و غير سهل التعامل معه. ليس مثل موقع ارامكس. فهذه شركة دولية لكن موقعها على الإنترنت يحتاج لبعض التنظيم. لكن مع ذلك الشركة تقدم خدمة جيدة.

معلومات هامة عن الشركة

رقم خدمة العملاء: 16345

لمعرفة اقرب مكتب لشركة DHL يمكنك زيارة هذا الرابط

شركة FedEx

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من الشركات الجيدة العالمية و المعروفة بشكل كبير بدقتها و انتظامها في المواعيد -بالشكل العالمي على الأقل- تقدم شحنًا داخليًا بين محافظات مصر و الموقع الخاص بها يعطيك اغلبية المعلومات التي تحتاجها. هي في مصر ليست بشهرة Aramex او DHL و لكنها تستطيع تقديم خدمة ممتازة فوق كل شئ. مشكلتي معهم انهم لا يمتلكون مكاتب كثيرة في مصر. هي شركة جيدة لكن غير منتشرة.

معلومات هامة عن الشركة

رقم خدمة العملاء: 999

لمعرفة اقرب مكتب لشركة DHL يمكنك زيارة هذا الرابط

شركة مشاوير

من افضل شركات الشحن في مصر ايضًا و هي شركة تتعامل في الأساس بنظام التعاقد الشهري اي انك تتعاقد معها شهريًا. لا تأخذ منك اموالًا على ارسال الشحنات و لكنها تأخذ منك اشتركًا شهريًا لذلك اراها مناسبة جدًا لمن يتعلق عمله بإرسال و استقبال شحنات بشكل دائم لذلك فإن مشاوير شركة ستكون مناسبة له. للأسف لا موقع رسمي لهم. و لكن لديهم صفحة على فيسبوك يمكنك التواصل معهم عليها. الشركة تحصل على تقييمات جيدة و لذلك لا ارى مشكلة في ترشيحها

معلومات هامة عن الشركة

رقم الإتصال بالشركة: 01004874292

صفحة فيسبوك الخاصة بالشركة من هنا

شركة Middle East

اضعها في القائمة لتقييماتها الإيجابية فقط هي شركة تتركز على الشحن الداخلي فقط لا تشحن منتجات لخارج البلاد. و هي من الشركات التي لديها تقييمات ممتازة فيما يخص الشحن الداخلي و اسعار من رأيي جيدة. فهي تأخذ 26.5 جنيه تقريبًا للشحن حول المحافظات و ذلك لأول كيلو جرام من الشحنات بعد ذلك تزيد التكلفة بمقدار 5.5 جنيه لكل كيلو جرام زائد. و هذا سعر جيد فأرامكس تأخذ 55 جنيه لأول كيلوجرام. غير ذلك فهي بتقييمات ممتازة و سأضع رقم التواصل الخاص بهم ايضًا

معلومات هامة عن الشركة

رقم الإتصال بالشركة: 0227763506

شركة SDEX للشحن الداخلي

من الشركات التي تدخل هذه القائمة بسبب تقييمات الناس لها و ترشيحهم لها شركة SDEX ايضًا هذه شركة شحن داخلي ليست شركة شحن محافظات. بل هي شركة تختص بالشحن الداخلي فقط. و يمكن اعتبارها من الشركات الجيدة و ذلك بفضل تقييمات المستخدمين. في النهاية فتقييم افضل شركات الشحن في مصر معتمد على ذلك. الشركة تعطيك كل ما تحتاجه من اجل تقديم خدمة مثالية. و تساعدك على شحن منتجاتك بأسعار رخيصة فالشحن للمحافظات بسعر 35 جنيه تقريبًا و هذا جيد. سأترك لكم رقم الإتصال بهم

معلومات هامة عن الشركة

رقم الإتصال بالشركة: 01158285003

البريد المصري

نتحدث عن افضل شركات الشحن في مصر و لكن لا ننسى واحدة من الهيئات الجيدة في الشحن و هي هيئة البريد المصري. هي ليست الأسرع و لكن شبكة البريد المصري فوق الجيدة في نقل الشحنات بين المحافظات و تتيح لك ارسال شحناتك و منتجاتك الى اكثر من مكان في مصر بدون تكلفة عالية و بسرعة نوعًا ما جيدة و لهذا يمكن وضع البريد المصري في هذه القائمة بكل طمأنينة. و عن تجربة سابقة فالبريد ليس سيئًا ابدًا

معلومات هامة

رقم الإتصال بالبريد المصري: 16789

شركة مرسال للشحن

ليس لي اي تجاربة شخصية معها و لكني قد قرأت العديد من التقييمات لشركة مرسال. لها تقييمات كثيرة تعطيها الأحقية في وضعها كواحدة من افضل شركات الشحن في مصر بكل سهولة. ليست شركة شحن داخلي فحسب و لكنها توفر لك الشحن لخارج مصر و حول العالم ايضًا. موقعهم مميز ايضًا به كل شئ تحتاجه بسهولة. و لهم اكثر من وسيلة تواصل سهلة الوصول فالشركة سهل التعامل معها. و تقييمات ممتازة و موقع جيد يمكن ان نقول ان مرسال فعلًا من افضل شركات الشحن في مصر

معلومات هامة عن الشركة

رقم الإتصال بالشركة: 01277711580 او 01000362600

موقع الشركة الرسمي يمكنك زيارته من هنا

كيف نختار افضل شركات الشحن في مصر

للإجابة عن سؤالك هذا فكل ما هو مكتوب امامك بناء على تجارب شخصية لفريق الموقع او لتقييمات المستخدمين عن شركات الشحن في مصر. تذكر ان شركات الشحن يجب ان تمتاز بعوامل عديدة. السرعة و الأمانة و جودة مندوبي التوصيل و التسعير الجيد و اخيرًا تعامل جيد مع الشحنات. لذلك جمعنا الشركات التي تمتاز بهذه النقاط في هذا المقال غير ذلك فهناك شركات عديدة جيدة بالتأكيد لكن لم نصل لتقييمات لها. او لم نصل الى معلومات عن هذه الشركات بعد. لذلك لم نذكر اي شركات نضمنها في هذا المقال و اكتفينا بذكر هذه الشركات فقط.

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