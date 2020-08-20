تكنولوجيا: هاتف ENJOY 20 PLUS يأتي قريباً برقاقة معالج 5G من MediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة خلال هذا العام، حيث يأتي هاتف ENJOY 20 PLUS قريباً برقاقة معالج 5G من MediaTek.
رغم إستمرار القيود والحظر الأمريكي على شركة هواوي، إلا أن العملاق الصيني تستمر في جدولها الزمني لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، وإلى جانب إصدارات الشركة المميزة من سلسلة هواتف Mate 40، تخطط هواوي أيضاً لإطلاق إصدارها المتوسط ENJOY 20 PLUS قريباً.
أيضاً مع نقص الإمدادات الخاصة بمعالجات هواوي، تتجه الشركة خلال الفترة القادمة للبحث عن بدائل لمعالجات Kirin، حيث تخطط الشركة لإستبدال رقاقة معالج Kirin 820 التي تدعم الهواتف المتوسطة، بإصدار أخر من شركة MediaTek يدعم الإتصال بشبكات 5G.
ومن المتوقع أن يتم دعم بعض نماذج هاتف Enjoy 20 Plus برقاقة معالج MediaTek، كما يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.63 إنش، وبطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40w.
أيضاً تقدم هواوي هاتف Enjoy 20 Plus بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.
ومن المقرر أن يتميز هذا الإصدار بوزن 197 جرام، كما يأتي هاتف Enjoy 20 Plus بتقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
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