تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد من لينوفو لأول جهاز حاسب بشاشة قابلة للطي THINKPAD X1 FOLD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة لينوفو مقطع فيديو تشويقي جديد لأول جهاز حاسب بشاشة قابلة للطي THINKPAD X1 FOLD، كما تؤكد لينوفو في الإعلان التشويقي على خططها لإطلاق الجهاز قريباً.

تقدم لينوفو في السوق الصيني قريباً أول جهاز حاسب محمول بشاشة قابلة للطي في العالم، حيث يجمع جهاز THINKPAD X1 FOLD عدة مميزات تشمل الوزن الخفيف، والحجم النحيف أيضاً.

ومن المقرر أن يتميز جهاز THINKPAD X1 FOLD بوزن أقل من 1 كجم، وهو ما يؤكد عليه مقطع الفيديو التشويقي لجهاز ThinkPad X1 Fold الذي يشير إلى وزن أقل من 1 كجم بنسبة كبيرة جداً.

وتختلف رؤية لينوفو في شاشة جهاز ThinkPad X1 Fold القابلة للطي عن رؤية سامسونج وهواوي، حيث إستعرضت لينوفو الجهاز في معرض CES 2020، ومن المقرر أن يتميز بشاشة OLED من LG بحجم 13.3 إنش، ودقة عرض 2048 في 1536 بيكسل.

Advertisements

ويتميز جهاز ThinkPad X1 Fold بتصميم جلدي من الجهة الخارجية، حيث يتم طي الجهاز بتجربة تحاكي الكتاب إلى نصفين، كما يمكن لواحدة من الشاشات أن تدعم المستخدم كلوحة مفاتيح إفتراضية.

أيضاً من بين المميزات المقدمة في جهاز ThinkPad X1 Fold من لينوفو ميزة “الإتصال الدائم”، والتي تدعم المستخدم بميزة تنشيط سريع للجهاز.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن لينوفو تستعد لإطلاق أول جهاز حاسب بشاشة قابلة للطي ThinkPad X1 Fold في حدث يعقد ما بين شهر سبتمبر وأكتوبر.

المصدر

اعلان





