الإعلان رسميًا عن سماعات Huawei FreeLace Pro مع تقنية إلغاء الضوضاء، وكابل USB-C مدمج

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الحاسوب المحمول Huawei MateBook X 2020، فقد قامت شركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن السماعات اللاسلكية Huawei FreeLace Pro. تأتي هذه السماعات اللاسلكية الجديدة مع كابل حول العنق ومع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، كما أنها تقبل الشحن من خلال كابل USB Type-C المدمج. تقول شركة Huawei أن تقنية إلغاء الضوضاء في هذه السماعات تقلل ما يصل إلى 40 ديسيبل من الصوت. هناك أيضًا وضع محيطي يسمح بدخول الضوضاء الخارجية عندما تكون في حالة تنقل.

تتميز هذه السماعات اللاسلكية الجديدة كذلك بعناصر التحكم الحساسة للمس على الجانب بالإضافة إلى تبديل فعلي للموسيقى والمكالمات على رباط العنق. هذه السماعات تضم مكبرات للصوت بقطر 14mm وما يصل إلى ثلاث ميكروفونات لتوفير صوت واضح أثناء المكالمات. تم تقدير عمر البطارية في هذه السماعات في 24 ساعة علمًا أن خمس دقائق من الشحن السريع يُعتبر كافيًا للحصول على خمس ساعات من الإستخدام.

تأتي Huawei FreeLace Pro بألوان تشمل الأخضر والأسود والأبيض وسيتم بيعها مقابل 600 يوان صيني، وهو ما يُعادل 86 دولارًا أمريكيًا. سيتم عرض هذه السماعات للبيع في الصين إبتداءً من 4 سبتمبر، ولا يزال موعد إطلاق هذه السماعات على الصعيد العالمي مجهولاً.