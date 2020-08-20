Huawei تزيح الستار رسميًا عن Huawei MateBook X 2020، ويزن 1Kg فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الحاسوب المحمول Huawei MateBook X 2020 مع تصميم مختلف قليلاً ولوحة تتبع أفضل. بينما يحتفظ بنفس لغة التصميم المستخدمة في MateBook X Pro، فهناك بعض التغييرات الملحوظة التي ساهمت في تخفيض وزن الحاسوب إلى 1 كيلوجرام فقط مقارنة بوزن 1.33 كيلوجرام الذي جاء به Huawei MateBook X Pro الحالي. كما أنه نحيف للغاية، فسمكه يبلغ 13.6 ملمتر فقط.

تم تقليص حجم الشاشة من 13.9 إنش إلى 13 إنش، ولكنها لا تزال تحتفظ بدقة 3000×2000 بكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB وإضاءة قصوى تبلغ 400 شمعة. هي أيضًا حساسة للمس وتغطي 90 في المئة من الواجهة. وعندما تنظر إلى الصور، فسوف ترى أن الشاشة تملك إطار نحيف للغاية مثل Huawei MateBook X Pro.

الحاسوب Huawei MateBook X 2020 الجديد يأتي أيضًا مع المعالج Intel Core i5-10210U أو Intel Core i7-10510U، ومع 8GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR3. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي كذلك مع 512GB من الذاكرة التخزينية PCIe NVMe SSD، ومع بطارية صغيرة بقوة 42Wh.

الحاسوب الجديد من شركة Huawei تخلص من منفذ USB Type-A العادي وإكتفى بإستخدام إثنين من منافذ USB Type-C، والتي تُستخدم أيضًا للشحن.

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لا توجد تغييرات كبيرة على لوحة المفاتيح والكاميرا المخفية ومكبرات الصوت الأربعة، ولكن هناك لوحة تتبع جديدة حساسة للضغط. تقول Huawei أنها تستطيع التعرف على مستويات الضغط المختلفة وأن ردود الفعل اللمسية التي تحصل عليها تبدو وكأنها ضغطة زر حقيقية. توفر لوحة التتبع بأكملها تجربة نقر موحدة.

يأتي Huawei MateBook X 2020 الجديد بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والرمادي والفضي والزهري. هذا الحاسوب متوفر بالفعل الآن للطلب المسبق في الصين ويُكلف 1150 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i5/8GB/512GB، وما يُعادل 1300 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i5/16GB/512GB، وما يُعادل 1450 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i7/16GB/512GB. ستبدأ شركة Huawei في شحن الحاسوب المحمول الجديد في اليوم 24 أغسطس.

لا توجد أي معلومات حول موعد وصول الحاسوب Huawei MateBook X 2020 إلى الأسواق العالمية، ولكننا نعتقد أن الأمر سيستغرق شهرًا أو شهرين على الأقل.