القيمة السوقية لشركة آبل تتخطى حاجز 2 تريليون دولار أمريكي لفترة وجيزة

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم أمس الأربعاء، تجاوزت الحصة السوقية لشركة آبل حاجز 2 تريليون دولار أمريكي لفترة وجيزة. إرتفع سعر سهم آبل لفترة وجيزة ليصل إلى 467.77 دولار أمريكي، ولكنه إنخفض في نهاية التداول إلى 462.83 دولار أمريكي لتصل القيمة السوقية لشركة آبل الآن إلى 1.98 تريليون دولار أمريكي.
أبصمت شركة آبل على عام ناجح للغاية على الرغم من تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب تلبيتها لحاجة المزيد من المستهلكين للتكنولوجيا في الوقت الذي إضطر فيه المزيد من الأشخاص للإنتقال من العمل إلى المنزل. بعد إنخفاض مبيعات هواتف iPhone بنسبة 15 في المئة خلال موسم العطلات، تعافت الشركة بشكل ملحوظ في العام 2020.
في شهر يوليو، سجلت الشركة ربعًا قويًا بعدما حصدت إيرادات بقيمة 59.7 مليار دولار أمريكي ونموًا كبيرًا في منتجاتها وخدماتها. عزت شركة آبل أداءها القوي إلى عمل المستهلكين من المنزل والمبيعات القوية عبر الإنترنت. كانت آبل أيضًا سريعة في التكيف مع المبيعات عبر الإنترنت عندما كان لا بد من إغلاق المتاجر الفعلية.
كانت آبل أيضًا أول شركة أمريكية تتخطى حاجز 1 تريليون دولار أمريكي من حيث القيمة السوقية في العام 2018، وقد إستغرقت عامين فقط لمضاعفة تلك القيمة. منذ بداية العام إلى الآن، إرتفعت أسهم الشركة بنسبة 60 في المئة وإرتفعت الأسهم بنسبة 120 في المئة في العام الماضي. لم يعد المستثمرون ينظرون إلى شركة آبل على أنها شركة مُصنعة للأجهزة، ولكن كشركة رائدة في مجال البرمجيات أيضًا.
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