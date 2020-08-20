فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة 'Spam' من خلال إطلاق أدوات جديدة لحماية خصوصية المستخدم

أدوات جديدة يطلقها تطبيق فايبر يستطيع المستخدمون من خلالها تصفية الرسائل تلقائيًا وتحديد من بإمكانه إضافتهم إلى مجموعات الدردشة، بالإضافة الى ميزات أخرى للحفاظ على الخصوصية.

أعلنت شركة فايبر، المملوكة لشركة راكتون اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، أعلنت عن إطلاق العديد من الأدوات لمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها وضمان خصوصية المستخدم فضلاً عن خيار البحث عن مستخدمين آخرين عن طريق الاسم عبر شريط البحث في التطبيق. ستتم حماية إمكانية البحث الجديدة من خلال إجراءات إضافية وفقًا لالتزام فايبر الصارم بضمان الخصوصية لمستخدميها.



مع تغير العالم واكتساب تطبيقات المراسلة دورًا كبيرًا ومهما في الاتصال، يبحث الأشخاص باستمرار عن طرق إضافية لتوسيع شبكة التواصل والمراسلة. في خضم ذلك يتلقى الناس يومياً عددا هائلا من الرسائل والمعلومات أكثر من أي وقت مضى. تجنب الرسائل العشوائية واستلام المعلومات الغير ضرورية يعد أمرا في بالغ الأهمية. التحدي هنا ليس في امكانية التواصل مع الأشخاص عبر الإنترنت، وإنما القيام بذلك بطريقة آمنة وشديدة الخصوصية. أدوات حماية الخصوصية الجديدة من فايبر توفر إمكانية حصولك على المعلومات بطريقة اَمنة وعالية الخصوصية.



يسمح لك تطبيق فايبر الآن التحكم في من يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة او المجتمعات، سواء كان الشخص مجهولاً أو معلوما ومن ضمن جهات الاتصال المحفوظة لديك. للاستفادة من هذه الخاصية، ما عليك سوى النقر فوق المزيد > الإعدادات > الخصوصية >المجتمعات > التحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجتمعات. يسمح لك تطبيقالآن التحكم في من يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة او المجتمعات، سواء كان الشخص مجهولاً أو معلوما ومن ضمن جهات الاتصال المحفوظة لديك. للاستفادة من هذه الخاصية، ما عليك سوى النقر فوق المزيد > الإعدادات > الخصوصية >المجتمعات > التحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجتمعات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل دعوات الدردشة الجماعية ودعوات الانضمام للمجتمعات من قبل الأشخاص المجهولون إلى صندوق طلبات المراسلة الجديد وذلك لإبقاء قائمة الدردشة الرئيسية للمستخدمين منظمة وخالية من الطلبات غير المرغوب فيها.

ستعطي القدرة الجديدة في البحث عن الأشخاص داخل تطبيق فايبر فرص لتوسيع شبكة الاتصالات مع الاحتفاظ بخصوصية المستخدم على أكمل وجه. فبمجرد أن يبحث شخص ما عن اسم المستخدم في شريط البحث سيظهر الاسم في نتائج البحث جنبًا إلى جنب مع صورة الملف الشخصي للمستخدم. انطلاقاً من إيمان فايبر في أهمية ضمان خصوصية المستخدم، فإن أي محادثات تبدأ من خلال البحث ستخضع لتدابير خصوصية إضافية، أهمها: Advertisements