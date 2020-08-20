فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة 'Spam' من خلال إطلاق أدوات جديدة لحماية خصوصية المستخدم

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أدوات جديدة يطلقها تطبيق فايبر يستطيع المستخدمون من خلالها تصفية الرسائل تلقائيًا وتحديد من بإمكانه إضافتهم إلى مجموعات الدردشة، بالإضافة الى ميزات أخرى للحفاظ على الخصوصية.
مع تغير العالم واكتساب تطبيقات المراسلة دورًا كبيرًا ومهما في الاتصال، يبحث الأشخاص باستمرار عن طرق إضافية لتوسيع شبكة التواصل والمراسلة. في خضم ذلك يتلقى الناس يومياً عددا هائلا من الرسائل والمعلومات أكثر من أي وقت مضى. تجنب الرسائل العشوائية واستلام المعلومات الغير ضرورية يعد أمرا في بالغ الأهمية. التحدي هنا ليس في امكانية التواصل مع الأشخاص عبر الإنترنت، وإنما القيام بذلك بطريقة آمنة وشديدة الخصوصية. أدوات حماية الخصوصية الجديدة من فايبر توفر إمكانية حصولك على المعلومات بطريقة اَمنة وعالية الخصوصية.
يسمح لك تطبيق فايبر الآن التحكم في من يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة او المجتمعات، سواء كان الشخص مجهولاً أو معلوما ومن ضمن جهات الاتصال المحفوظة لديك. للاستفادة من هذه الخاصية، ما عليك سوى النقر فوق المزيد > الإعدادات > الخصوصية >المجتمعات > التحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجتمعات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل دعوات الدردشة الجماعية ودعوات الانضمام للمجتمعات من قبل الأشخاص المجهولون إلى صندوق طلبات المراسلة الجديد وذلك لإبقاء قائمة الدردشة الرئيسية للمستخدمين منظمة وخالية من الطلبات غير المرغوب فيها.
ستعطي القدرة الجديدة في البحث عن الأشخاص داخل تطبيق فايبر فرص لتوسيع شبكة الاتصالات مع الاحتفاظ بخصوصية المستخدم على أكمل وجه. فبمجرد أن يبحث شخص ما عن اسم المستخدم في شريط البحث سيظهر الاسم في نتائج البحث جنبًا إلى جنب مع صورة الملف الشخصي للمستخدم. انطلاقاً من إيمان فايبر في أهمية ضمان خصوصية المستخدم، فإن أي محادثات تبدأ من خلال البحث ستخضع لتدابير خصوصية إضافية، أهمها:
- وضعية الاتصال لكل مستخدم ستكون مخفية
- الصوت ومكالمات الفيديو ستكون معطلة
يمكن للمستخدمين الذين لا يرغبون في السماح للآخرين بالعثور عليهم من خلال البحث من تحديد ذلك، ببساطة انقر على المزيد > الإعدادات > الخصوصية > السماح للمستخدمين بالعثور عليك من خلال اسمك.
سيتم اختبار شريط البحث في فايبر وكذلك صندوق طلبات المراسلة في بلدان محددة قبل طرحها عالميًا.
تقول السيدة آنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر: "من المهم للمستخدمين توسيع شبكة الاتصالات الاجتماعية، ولكن الحفاظ على مساحة اتصالاتهم الشخصية خالية من الرسائل غير المرغوب فيها هو الجانب الآخر المهم من تلك العملية. نعمل في فايبر بلا كلل من أجل إيجاد الحلول المثالية، مثل تلك التي نطلقها الآن، والتي ستمكّن مستخدمينا من توسيع آفاقهم مع مراعاة سلامتهم وخصوصيتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة 'Spam' من خلال إطلاق أدوات جديدة لحماية خصوصية المستخدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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