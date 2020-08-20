الحرارة تتجاوز 40 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع الخبراء، في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وسط توقعات بنشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا :

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24

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الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29