شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Gmail وGoogle Drive يشكون من عطل بخدمات جوجل..والشركة تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الآلاف من مستخدمي جوجل عن مشكلات تتعلق بالاتصال بـ Gmail و Google Drive، ويبدو أن انقطاع العطل عالمي، مع تركيز كبير على المناطق التي تتمحور في أوروبا وأستراليا، مما يجعل العملاء غير قادرين على إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الوصول إلى الملفات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من بين جميع المشكلات المبلغ عنها، كانت الغالبية أي حوالى 61% تتعلق بإرفاق عناصر برسالة بريد إلكتروني، كان الآخرون يكافحون لتسجيل الدخول 22%، وتلقي الرسائل 15%.

أما بالنسبة إلى Google Drive، كانت المشكلة الأساسية تتعلق بمزامنة الملفات، والتي تشكل 68 % من جميع المشكلات المبلغ عنها.

ولكن السبب الجذري للمشكلات غير معروف حاليًا، لكن وردت تقارير عن تراجع الاتصال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

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انتقل المستخدمون إلى تويتر، وكذلك صفحات مجتمع جوجل للإبلاغ عن انقطاع الخدمة، وقال البعض إنهم شاهدوا رسالة تقول: "حدث خطأ ما".

تلقى الآخرون مربعًا منبثقًا كتب عليه "تعذر إرسال الرسالة.. تحقق من شبكتك وحاول مرة أخرى"، وفي لوحة معلومات G Suite من جوجل، تمت ملاحظة مجموعة من المشكلات، بما في ذلك مع Google Drive و Gmail.

كما يشير أيضًا إلى مشاكل مع مستندات جوجل، والعروض التقديمية، والمواقع، والمجموعات، والدردشة.

وقالت جوجل في تحديث عن الحالة: "نحن مستمرون في التحقيق في هذه المشكلة"، مؤكدة أنها ستقدم تحديثًا آخر يوضح بالتفصيل متى نتوقع حل المشكلة".