ZTE Axon 20 5G اول هاتف بكاميرا امامية تحت الشاشة

ZTE Axon 20 5G يتم التشويق له الآن من قبل شركته و ذلك لأن هذا الهاتف قد يكون هو اول هاتف بكاميرا امامية تحت الشاشة تمامًا. ليست منبثقة بمحرك. و ليست بثقب في الشاشة او قطع في الشاشة Notch كما رأينا في هواتف عديدة لا هذه المرة الشاشة فوق الكاميرا الأمامية تمامًأ و بذلك فإن الكاميرا الأمامية لن تظهر الا عندما تستعملها و هذه هي الميزة التي يبحث عنها المستخدمين و مصنعي الهواتف الذكية منذ بدأ موضة الشاشات الكاملة في عام 2017 مع هاتف Galaxy S8 و هاتف Xiaomi mi mix. لنتحدث قليلًا عن الهاتف

هاتف ZTE Axon 20 5G

هاتف جديد من شركة ZTE تشوق له الشركة و تنشر تصميماته بشكل كبير الفترة الماضية لكونه اول الهاتف بكاميرا مخفية تمامًا تحت الشاشة ولا تظهر الا عندما تستعملها. هذه الميزة كانت تعمل عليها كل شركات الهواتف المحمولة لكن لم يخرج لنا اي منتج فعلي منها حتى اليوم. حتى جاء رئيس قسم الهواتف الذكية في الشركة و نشر صورًا تشويقية للهاتف الجديد يظهر بها شكل الهاتف من الأمام و من الخلف ليبين شكل الهاتف و ان الشاشة الأمامية كاملة بدون اي كاميرات.

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الهاتف يتوقع ان يصدر يوم 1 سبتمبر و اليوم هو 20 اغسطس اي ان امامنا 10 ايام نتوقع فيها ان نجد صورًا جديدة للهاتف و قد يظهر لنا فيديوهات جديدة للهاتف ايضًا توضح كيف تعمل الكاميرا. فالبفعل هذه الفكرة هي ما ننتظرها منذ اصدار IPhone X اول هاتف بـNotch لحل مشكلة الكاميرات الامامية و الحصول على شاشة كاملة في نفس الوقت و كان لفترة من الوقت اعتمدت الشركات على محركات للكاميرات بأشكال مختلفة. فهناك الكاميرات المنبثقة من داخل الهاتف كهاتف Mi 9T. و هناك تصميم Galaxy A80 بكاميرته الخلفية التي كانت تدور لتصبح امامية

لا نعرف اي تفاصيل عن الأسعار بعد و لكن متوقع ان يصدر ZTE Axon 20 5G يوم 1 سبتمبر 2020. و ستعلن عن كامل مواصفات الهاتف و مميزاته و التسعير ايضًا في نفس هذا اليوم و لذلك نحن في انتظار الأول من ديسمبر لمعرفة كيف سيتميز هذا الهاتف و كيف ستكون حال الكاميرا تحت الشاشة و متى سيتوفر الهاتف ان توفر في السوق العالمية وقتها. شهري سبمتبر و اكتوبر يحملان العديد من الهواتف و العديد من الأخبار فتابع معنا هذا الشهر

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