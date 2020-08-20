تيك توك تواجه صراع جيوسياسي..لدينا ضوابط صارمة للغاية ولسنا تهديدًا أمنيًا للأمن القومي الأميركي

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تطبيق تيك توك
تواجه شركة “تيك توك” الصينية مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى توقفها تماما في الولايات المتحدة الأميركية بسبب توتر العلاقات الصينية – الأميركية، حيث اتُهمت الشركة بتتبع بيانات المستخدمين سراً.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال تتبع تطبيق تيك توك بيانات المستخدمين سراً باستخدام طريقة منعتها شركة غوغل.
وشددت شركة (تيك توك) مرة أخرى على أنها لا تمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، وطمأنت المستخدمين بأنها ستكون متاحة في المستقبل المنظور.
وقالت (فانيسا باباس) – المديرة العامة لشركة (تيك توك) في الولايات المتحدة – في مقابلة بُثت اليوم الأربعاء في برنامج (توداي) Today على شبكة (إن بي سي) NBC: “نحن لسنا تهديدًا للأمن القومي، وقد قلنا ذلك مرارًا وتكرارًا”. وأضافت: “لدينا ضوابط صارمة للغاية للبيانات، لدينا فريق مذهل يبني بنية تحتية عالمية المستوى”.
ويتعرض تطبيق الفيديو القصير المملوك للصين لضغط من البيت الأبيض، الذي تعهد بحظر التطبيق إذا لم تبع شركته الأم (بايت دانس) ByteDance عملياتها في الولايات المتحدة، أو تفككها بحلول 12 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وقال الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) في أمر تنفيذي الأسبوع الماضي: “هناك أدلة موثوقة تقودني إلى الاعتقاد بأن ByteDance … قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة”.
ونفت باباس مرارًا مزاعم إدارة ترامب بأنها تنقل بيانات المستخدمين إلى الصين. وقالت الشركة: إن بيانات المستخدمين الأمريكيين مخزنة في الولايات المتحدة، مع نسخة احتياطية في سنغافورة. وشددت أيضًا على أن مراكز بياناتها تقع بالكامل خارج الصين، ولا تخضع أي من بياناتها للقانون الصيني.
وعندما سئلت عما يعنيه الرئيس بتهديد حقيقي، أشارت باباس إلى زيادة التوتر الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. وقالت: “إننا في قلب ذلك (التوتر)”. هذا؛ وتجري شركتا مايكروسوفت وأوراكل الأميركيتان محادثات للاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.
ورفضت باباس التعليق على صفقة محتملة، لكنها أكدت أنها واثقة من مستقبل التطبيق. وقالت: “تيك توك مستمر على المدى الطويل”. وأضافت: “نحن أكثر من واثقين بمستقبلنا. ولملايين الأمريكيين الذين يستخدمون التطبيق يوميًا، نحن ملتزمون بتزويدهم بالتجربة نفسها اليوم وفي المستقبل”.
كانت هذه تفاصيل خبر تيك توك تواجه صراع جيوسياسي..لدينا ضوابط صارمة للغاية ولسنا تهديدًا أمنيًا للأمن القومي الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.