تكنولوجيا: صور رسمية توضح تصميم هاتف ZTE المرتقب Axon 20 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن صور ثلاثية الأبعاد رسمية لهاتف Axon 20 5G المرتقب من ZTE، حيث توضح الصور تفاصيل أكثر دقة حول ملامح هذا الهاتف الذي يأتي دون نتوء أو ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

ينطلق هاتف Axon 20 5G رسمياً في حدث يعقد من ZTE في الأول من سبتمبر، وهو أول إصدار يأتي بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن.

نشر Ni Fei المدير التنفيذي لشركة ZTE صور رسمية لهاتف الشركة القادم Axon 20 5G الذي يأتي إلى الأسواق قريباً كأول هاتف بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة.

أيضاً تؤكد التسريبات المصورة التي جاءت عبر TENAA خلال الفترة الماضية عن أن الهاتف يتميز بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يأتي بشاشة مسطحة، كما تتركز كافة الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

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أيضاً كشفت التسريبات المصورة عن تصميم بحواف منحنية من الجهة الخلفية، مع لوحة خلفية زجاجية، لحماية الجهة الخلفية لهاتف Axon 20 5G.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات عن تفاصيل تصميم الجهة الأمامية بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن بعض التسريبات قد أشارت إلى أن الشاشة ستتميز بحجم 6.92 إنش في شاشة OLED مميزة بجودة عرض Full HD Plus، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 765G.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Axon 20 5G يأتي بذاكرة عشوائية 12 ججيا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يضم بطارية بقدرة من 4300 إلى 4400 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في الأول من سبتمبر لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

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