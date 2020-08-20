الطبقة الزجاجية الواقية لشاشة الهاتف Huawei Mate 40 Pro تؤكد قدومها مع ثقب أصغر للكاميرات الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا بالفعل بعض الصور الحاسوبية التي تحاول أن تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف Huawei Mate 40 Pro القادم من شركة Huawei، وقد أوضحت لنا تلك الصور أن هذا الهاتف سيضم ثقبًا عريضًا في الركن الأيسر العلوي من شاشته على غرار تشكيلة Huawei P40 Series. ومع ذلك، يبدو أن هذا الثقب سيكون أصغر حجمًا في الهاتف Huawei Mate 40 Proّ، ولدينا صورة مسربة للطبقة الزجاجية الواقية لشاشة هذا الهاتف تدل على تقليص حجم الثقب في شاشة الهاتف Huawei Mate 40 Pro.

يمكننا أيضًا أن نرى بأن الشاشة ستحتفظ بتصميمها المنحني على مستوى الجانبين كما هو الحال في الهاتف Huawei Mate 40 Pro. ووفقا للتسريب الجديد، سيمتاز الجزء السفلي والعلوي من الشاشة أيضًا بإنحناء وإن لم يكن واضحًا كما هو الحال في الهاتف Huawei P40 Pro.

وبغض النظر عن ذلك، فمن المتوقع أن يضم الهاتف Huawei Mate 40 Pro المعالج HiSilicon Kirin 1000 المصنوع بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، وقد ألقينا بالأمس أول نظرة على وحدات الكاميرا الخاصة بكل من Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro.

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وبالعودة إلى التقارير والشائعات السابقة، فيبدو أن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series ستضم مستشعر بدقة 108 ميغابكسل خلف تسع عدسات مع بصريات مُحسنة كثيرًا في الكاميرا الأساسية. من المتوقع أن توفر الكاميرا المقربة الموجودة في الهاتف Huawei Mate 40 Pro تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا رقميًا قدره ×55.

ستكشف شركة Huawei النقاب عن هواتفها الرائدة الجديدة في خريف هذا العام وقد يكونا آخر هاتفين رائدين من شركة Huawei يستخدمان معالجات HiSilicon Kirin ما لم تؤمن شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei مختبرات ومصانع أكبر لإنشاء وتصميم المعالجات الخاصة بها لأنه تم منع شركة TSMC من التعامل مع شركة Huawei من قبل الحكومة الأمريكية.