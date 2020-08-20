Huawei تؤكد أن هواتفها الذكية الحالية ستحصل على تحديثات الأندرويد و GMS

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتهت فترة صلاحية الترخيص المؤقت الممنوح لشركة Huawei في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الشركة الصينية قد لا تكون قادرة على تزويد مستخدميها بأي تحديثات أندرويد مستقبلاً. أثار هذا الأمر قلق ملاك هواتف Huawei، ولكن الآن تدخل حساب Huawei Mobile الرسمي على شبكة تويتر على الخط، مؤكدًا أن هذا لن يكون هو الحال.

صرح الحساب الرسمي لشركة Huawei بالقول : ” مرحبًا، شكرًا لك على رسالتك. لا يوجد تأثير على الأجهزة الحالية. سنواصل إطلاق التحديثات الأمنية والتحديثات لنظام التشغيل كما فعلنا دائمًا. إذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى إخبارنا بذلك عبر رسالة مباشرة “.

سأل مالك Huawei Nova 5t المعني عما إذا كان جهازه سيظل مؤهلاً للحصول على تحديثات الأندرويد وحزمة GMS في المستقبل، وأكد الرد الذي حصل عليه من Huawei أن أجهزة الأندرويد الحالية لن تتأثر. وعلاوة على ذلك، أكد البيان أن تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية ستواصل تدفقها إلى مستخدمي Huawei.

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لا يوجد حتى الآن بيان رسمي من وزارة التجارة الأمريكية بشأن التجديد المحتمل لرخصة Huawei على الرغم من أننا سنضطر إلى انتظار التأكيد من هذا الجانب أيضًا.