شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف مزايا جديدة لجعل متصفح كروم أكثر أمانا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل نيتها طرح ميزات جديدة فى النسخة القادمة من متصفح Chrome لجعله أكثر أمانا وحماية لبيانات المستخدمين، وتبعا للخبراء فى جوجل فإن إحدى أهم المشكلات التى قد تهدد أمان بيانات مستخدمى الإنترنت أثناء تصفحهم لبعض المواقع هو استخدام بروتوكولات HTTP التى تعتبر غير آمنة أحيانا، لذا تعمل جوجل حاليا على تطوير متصفح Chrome لجعله قادرا على توجيه المستخدمين أثناء التصفح إلى بروتوكولات HTTPS التى تشفر حركة مرور البيانات.

وللحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين وأجهزتهم بدأت جوجل بتطوير ميزات جديدة للنسخة 86 القادمة من متصفح Chrome، حيث ستظهر هذه النسخة للمستخدم أن الموقع الذى يتصفحه غير آمن فى حال كان الدخول إليه عبر بروتوكلات HTTP مثلا، كما سيختفى شعار القفل من شريط العناوين العلوى فى المتصفح مع مثل هذه المواقع، لينتبه المستخدم أنها غير محمية.

وستحمل نسخة المتصفح الجديدة أيضا ميزات تمنع الملء التلقائى لكلمات المرور فى حال لاحظ المتصفح أن الموقع غير آمن من ناحية الخصوصية، وسيظهر المتصفح تحذيرا باللون الأحمر للمستخدم بهذا الشأن، لكى يقوم المستخدم بملء حقول كلمات المرور ببيانات أكثر تعقيدا ويصعب اختراقها.

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جدير بالذكر كشفت أحدث احصاءات لسوق متصفحات الإنترنت، تفوق وهيمنة متصفح جوجل كروم بنسبة كبيرة عن المنافسين، حيث جاء في المركز الثاني بعد كروم، متصفح مايكروسوفت إيدج وفي المركز الثالث متصفح موزيلا فايرفوكس، وذلك بحسب موقع gizmochina الصينى.

وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لانتشار المتصفحات، فقد حصل كروم على نسبة انتشار بلغت حوالى 70%، فيما مثلت نسبة متصفح إيدج من السوق حوالى 10% بعد العودة الجيدة التي حققها في الشهور الأخيرة وكسب ثقة الجمهور من جديد، بينما جاء متصفح فايرفوكس بسيطرة بلغت 7.2% حتى نهاية مايو الماضي.