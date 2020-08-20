- 1/2
- 2/2
متصفح غوغل كروم
أعلنت شركة غوغل عن إضافة خاصية جديدة لمتصفحها “غوغل كروم” يتيح للمستحدم مشاركة مواقعه المفضلة .
يشتمل إصدار غوغل كروم المخصص للحواسيب المكتبية وأجهزة أندرويد على مولد لرمز الاستجابة السريعة، ويتيح هذا المولد للمستخدم إمكانية تحويل عناوين مواقع الويب المفتوحة لصورة كود مناسبة لكي تتم مشاركتها مع الآخرين، كما يمكن استعمال المولد لمزيد من عمليات الإدخال الأخرى.
ولم يتم تنشيط المولد بشكل قياسي حتى الآن، ويمكن للمستخدم تجريبه من خلال كتابة “chrome://flags” في سطر العنوان، أما في إصدار سطح المكتب فإنه يجب البحث عن المدخل “#sharing-qr-code-generator”، ثم النقر على بند الإتاحة “Enabled”.
وبالنسبة للهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد فإنه يجب البحث عن المدخلين “#share-qr-code” و”#sharing-qr-code-generator” والنقر على الإتاحة “Enabled”.
ويمكن للمستخدم في إصدار سطح المكتب من متصفح غوغل كروم استدعاء المولد في أي وقت عن طريق قائمة السياق، وذلك من خلال النقر على الزر الأيمن للفأرة واختيار البند “إنشاء رمز استجابة سريعة لهذه الصفحة”، وبدلا من ذلك تعمل هذه الوظيفة أيضا عن طريق النقر على زر رمز الاستجابة السريعة على الجانب الأيمن من سطر العنوان.
ويتضمن رمز الاستجابة السريعة، الذي يظهر بعد ذلك، عنوان موقع الويب المفتوح حاليا، ويمكن للمستخدم تغيير المحتوى حسب الرغبة من خلال إدخال عنوان ويب مختلف أو أي نص آخر في الخانة أسفل رمز الاستجابة السريعة، والذي يمكن مشاركته كرمز أو تنزيله كصورة بعد ذلك، لكي يتم تضمينه في رسالة إلكترونية أو مستند.
كانت هذه تفاصيل خبر غوغل كروم يطلق ميزة جديدة لمشاركة مواقعك المفضلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.