بلاك بيري تعود للحياة وتطلق هاتف ذكي جديد يدعم تقنية 5G

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعتين

بعد أن اختفت لسنوات عن المنافسة بسوق الهواتف الذكية ، تعيد شركة OnwardMobility هواتف بلاك بيري BlackBerry مرة أخرى إلى الحياة بعد أن بعد إعلانها أنها قريبة من طرح هاتف ذكي جديد يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

وبحسب موقع ” engadget.com” فإن شركة OnwardMobility تعتزم طرح هاتف بلاك بيري BlackBerry القادم في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا في أقرب وقت ممكن في النصف الأول من عام 2021.

ومن جانبه أعلن بيتر فرانكلين الرئيس التنفيذي لشركة OnwardMobility أن أحدث أجيال هواتف بلاك بيري BlackBerry سيكون أنيقًا وآمنًا والأهم من ذلك أنه سيحتوي على لوحة المفاتيح التي تشتهر بها هواتف بلاك بيري BlackBerry.

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وأوضح “فرانكلين” أن شركة OnwardMobility وقعت بالفعل وثيقة تعاون مع شركة FIH Mobile Limited الصينية للبدء في عملية تصنيع جيل هواتف بلاك بيري BlackBerry الذكي والداعم لتقنية الجيل الخامس 5G.

ولم تعلن شركة OnwardMobility عن أي معلومات توضح الإمكانيات التي ستتميز بها هواتف بلاك بيري BlackBerry الذكية القادمة سوى احتوائها على لوحة المفاتيح ودعمها لتقنية الجيل الخامس 5G.

يُذكر أن شركة TCL الصينية فسخت تعاقدها مع علامة بلاك بيري BlackBerry التجارية في شهر فبراير الماضي كانت ستقوم الشركة بمقتضاه بصناعة هاتفان يحملان شعار بلاك بيري BlackBerry.