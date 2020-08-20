تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى بطارية بقدرة 7000 mAh في هاتف سامسونج المرتقب GALAXY M51

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً إصدار جديد من سلسلة هواتف GALAXY M، حيث تستعد سامسونج لإطلاق هاتف GALAXY M51 الذي يأتي بقدرة بطارية 7000 mAh.

رصد هاتف GALAXY M51 المرتقب من سامسونج في أحدث التسريبات، التي إستعرضت بعض المواصفات المقدمة من سامسونج في هذا الإصدار، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-M515F، مع رقاقة معالج Snapdragon 730G.

تتجه شركة سامسونج لدعم سلسلة هواتف Galaxy M بأعلى قدرة للبطارية في الفترة الأخيرة، فبعد أن قدمت سعة 6000 mAh في البطارية الخاصة بهاتف Galaxy M30s، تنتقل قريباً إلى مستوى أعلى في سعة البطارية التي ستصل إلى 7000 mAh في هاتف GALAXY M51 المرتقب.

كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

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أيضاً ينطلق هاتف Galaxy M51 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD Plus، وقد كشف موقع SamMobile على أن إعدادات الكاميرة تضم أيضاً مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومن المتوقع أن تدعم المستشعرات الأخرى عمق التصوير و macro.

من المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، و NFC وتقنية البلوتوث 5.0، مع منفذ USB C.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب عن هذا الإصدار قريباً.

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