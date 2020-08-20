تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق هاتف F17 Pro بتصميم نحيف جداً في السوق الهندي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد تكشف فيه عن بعض ملامح هاتفها القادم F17 Pro الذي يأتي كأنحف الهواتف الذكية في الأسواق بسماكة 7.48مم، والذي ينطلق رسمياً في السوق الهندي قريباً.

تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة، حيث يأتي الإصدار الجديد من سلسلة هواتف Oppo F، وينطلق قريباً بعنوان OPPO F17 Pro.

كانت شركة Oppo قد قدمت هاتف F15 هذا العام، واليوم تخطط الشركة لإطلاق الإصدار الجديد OPPO F17 Pro بعد مرور 6 أشهر تقريباً من إطلاق هاتف F15 للأسواق.

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ولقد جاء إعلان Oppo التشويقي اليوم على صفحة الشركة في تويتر، والذي أكد على أن هاتف OPPO F17 Pro هو أنحف الهواتف الذكية في عام 2020.

كما كشف الإعلان التشويقي عن أن هاتف OPPO F17 Pro سيتميز بسماكة 7.48مم، أيضاً يأتي الهاتف بوزن 164 جرام فقط، ويظهر أيضاً في الإعلان التشويقي الزر الخاص بالتحكم في مستوى الصوتيات، وفتحة SIM في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، كما يظهر أيضاً الجزء البارز للكاميرة الخلفية.

يذكر أن Oppo لم تحدد موعد لإطلاق هذا الإصدار حتى الآن، إلا أن التسريبات تشير إلى أن Oppo ستقدم إصدار OPPO F17 أيضاً في الحدث المرتقب للشركة.

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