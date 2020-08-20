شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "سويوز 17" المأهولة بـ3 رواد تنطلق للمحطة الدولية 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز "جاجارين" الروسى لتدريب رواد الفضاء أن مركبة "سويوز 17" المأهولة بـ3 رواد على متنها ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية فى 14 أكتوبر المقبل، وتستغرق تلك الرحلة الفضائية قبل التحام المركبة بالمحطة الفضائية 3 ساعات و20 دقيقة فقط، أى تقوم المركبة بدورتين فقط حول الأرض.

جاء ذلك فى بيان أصدره مركز "جاجارين" يوم 19 أغسطس، وقال البيان إن رواد الفضاء الأعضاء فى الطاقمين الرئيس والاحتياطى يواصلون التحضير للرحلة، حسب روسيا اليوم.

وقال المدرب الرئيسى للطاقم أيدر بيكموتشوف، إن المسار القصير للمركبة المأهولة سيخفض من عدد العمليات التى ينفذها طاقم المركبة، كما سيخفض من احتمال الأخطاء التى يمكن أن يرتكبها قائد الطاقم ومهندسه مقارنة بالتحليق بالمسار الكلاسيكى الذى يستغرق يومين.

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وسيتم تعديل مسار اقتراب المركبة المأهولة من المحطة الفضائية لأول مرة باستخدام نظام "كورس – إن آ" اللاسلكى التقنى والمعلومات الواردة من منظومتى "جلوناس" و"جى بى إس" للملاحة الفضائية على حد سواء.

يذكر أن اللجنة الحكومية أقرت نهاية مايو الماضى الطاقم الرئيس الذى سيزور المحطة الفضائية الدولية فى أكتوبر المقبل والذى يضم رائدى الفضاء الروسيين، سيرجى ريجيكوف وسيرجى كود-سفيرتشكوف ورائدة الفضاء الأمريكية كاتلين روبنز.

أما الطاقم الاحتياطى للمركبة فيضم الروسيين، أوليغ نوفياسكى وبيوتلر دوبوف والأمريكى، مارك فاندى هاي.

أعلن مسئولون فى مركز تدريب رواد الفضاء بروسيا أن الخبراء فى البلاد بدأوا باتباع إجراءات صارمة لمنع وصول عدوى كورونا إلى الرواد المتجهين إلى المحطة الفضائية، وقال نائب مدير القسم الطبى فى المركز، فلاديمير ماتفييف: "إن روسيا وباعتبارها البلد الوحيد الذى يرسل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية بدأت باتباع إجراءات صارمة لمنع وصول العدوى إلى الرواد الذين سيتجهون إلى المحطة فى المهمات القادمة".