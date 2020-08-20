شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة الوصول إلى التقويم والملاحظات من أى خدمة من خدمات جوجل فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر جوجل في إضافة ميزات جديدة لمستخدميها خاصة لـ GSuite ومن بين جميع الميزات الأخرى، أبرزها هو القدرة على الوصول إلى تفاصيل التقويم والملاحظات والمهام مباشرة من أي خدمة من خدمات جوجل، بما في ذلك Gmail والمستندات وجداول البيانات وما إلى ذلك دون تبديل علامة التبويب أو فتح تطبيق منفصل.

وتعمل الميزة مثل عنصر واجهة مستخدم أو شريط جانبي حيث يمكن للمستخدمين ببساطة اختيار أي خيار واحد لفتح جميع المعلومات والوصول إليها من هناك، وفيما يلى كيفية استخدام الميزة، ولكن قبل متابعة الخطوات، لاحظ أن هذه إحدى ميزات GSuite وقد تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

1. افتح Gmail ، ومحرّر مستندات جوجل ، وجداول البيانات ، وما إلى ذلك ، وسجّل الدخول باستخدام حساب GSuite جوجل.

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2. الآن، ابحث عن سهم في الجانب الأيمن السفلي من الصفحة.

3. سيؤدي هذا إلى توسيع الشريط الجانبي مع التقويم و Keep وشعار المهام

4. للوصول إلى التقويم ، انقر على أيقونة التقويم. سيفتح التقويم بأكمله المرتبط بهذا الحساب المحدد.

5. وبالمثل ، انقر فوق الخيارين الآخرين للوصول إليهما، ويمكنك أيضًا إنشاء حدث جديد أو تدوين الملاحظات أو إضافة مهمة جديدة مباشرة من الشريط الجانبي.