شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Meet يتيح عرض مؤتمرات الفيديو على التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركة جوجل مزايا جديدة فى تطبيق مؤتمرات الفيديو Google Meet لمنافسة Zoom، حيث أعلنت الشركة عن إضافة دعم Chromecast إلى Google Meet، وهذا يعنى أنه يمكن للمستخدمين الآن إرسال اجتماعاتهم إلى أجهزة بث Chromecast وAndroid TV وشاشات العرض الذكية التابعة للشركة.

وبحسب موقع TOI الهندى، كتبت Grace Yang من جوجل في منتدى دعم Chromecast: "فى وقت سابق من هذا العام، أطلقنا Google Meet على Nest Hub Max، وشعرنا أنه من المناسب توسيع تطبيق Meet ليشمل المزيد من الشاشات فى منزلك".

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وأضافت: "نحن ندرك أن العديد من المدارس تنتقل إلى التعلم عن بعد / التعلم عن بعد، وأردنا دعم بيئة التعلم الجديدة هذه للمعلمين والطلاب، وسيتيح لك Meet على Chromecast استضافة الاجتماعات أو الانضمام إليها ما يتيح لك فرصة التواصل مع زملائك فى الفصل والتعاون فى المشاريع وحتى حضور المحاضرات".

ومن أجل عرض مؤتمر Google Meet الخاص بك إلى جهاز التليفزيون، يجب أولاً فتح الاجتماع فى Chrome ثم سترى خيار "إرسال هذا الاجتماع cast this meeting، حيث يمكن للمستخدمين بدء عملية التمثيل في أي وقت يريدون، وكشف تقرير عبر الإنترنت مؤخرًا أن جوجل تخطط لإلغاء تطبيق مكالمات الفيديو Duo.

ووفقًا لما أوردته 9to5 جوجل، فإن هذه الخطوة المحتملة من قِبل جوجل لها علاقة بوضع الشركة لخدمات اتصالات المستهلك الخاصة بها في أيدي رئيس G Suite جيفر سولتيرو، ويقول التقرير، نقلاً عن المصادر، إنه سيتم تجديد تطبيق Meet ببعض ميزات جوجل Duo مثل التشفير من طرف إلى طرف، والاتصال بالمستخدمين عبر الهاتف للحصول على الفيديو، والتأثيرات ثلاثية الأبعاد.