شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يفتتح مركز بيانات جديدًا فى سنغافورة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت خدمة مكالمات الفيديو Zoom Video Communications مركز بيانات جديدًا في سنغافورة، وهو الأول لها في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفع استخدام خدمات مؤتمرات الفيديو من Zoom حيث يعمل عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من المنزل بسبب قيود فيروس كورونا ، لكن الشركة تعرضت أيضًا لانتقادات بسبب مشكلات الخصوصية والأمن.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيصل مركز بيانات سنغافورة ، الذي يمكن من خلاله لمستخدمي الشركة في جنوب شرق آسيا الاتصال ، إلى 18 موقعًا عالميًا، وقال آبي سميث ، رئيس الشؤون الدولية في Zoom ، إن الشركة تخطط أيضًا لتوظيف المزيد من الموظفين في سنغافورة ، بما في ذلك المهندسين وموظفي المبيعات.

Advertisements

وقد اكتشف باحثي الأمن هذا العام أن Zoom أعاد توجيه بعض المكالمات من خلال خوادمه في الصين ، حتى لو تم إجراء تلك المكالمات خارج الصين، وقالت الشركة إن هذا حدث في "ظروف محدودة للغاية" وأخذت مراكز بيانات الصين القارية من قائمة معتمدة من النسخ الاحتياطية للمستخدمين خارج الصين.

وقال سميث من Zoom أن هناك زيادة قدرها 65 ضعفًا في مستخدمي خدماتها المجانية في سنغافورة ، مع ثلاثة أضعاف العملاء الذين يدفعون ، منذ يناير، ومنذ مارس.

وتستخدم 400 مدرسة في ولاية المدينة المنصة، وقد أوقفت سنغافورة لفترة وجيزة استخدام برنامج Zoom من قبل المعلمين في أبريل بعد "حوادث خطيرة للغاية" في الأسبوع الأول من إغلاق فيروس كورونا ، بما في ذلك حادث تضمن صورًا فاحشة تظهر على الشاشات أثناء درس جغرافي.