شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على "أسوأ شخص" عمل معه الملياردير "إيلون ماسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الرئيس التنفيذي لشركة Tesla "إيلون ماسك" الناس مؤخرًا على حذف صفحته من ويكيبيديا، إلا أن تغريدته الأخيرة على الموقع أدت إلى اكتشاف مثير للاهتمام آخر، ففي أحد ردوده على تغريدة أحد المتابعين، كشف ماسك عن "أسوأ شخص" عمل معه على الإطلاق.

بدأت القصة عندما نشر أحد متابعي ماسك صورة من صفحته في ويكيبيديا تذكر "المستثمر الأول" في تسلا، وأجاب ماسك، "جزء" المستثمر الأول "من تسلا خاطئ، لقد تم كتابة هذا الأمر من قبل إيبرهارد (أسوأ شخص عملت معه على الإطلاق وهو يقول شيئًا ما!) لسنوات ".

ويع "إيبرهارد" الذى طكره ماسك في تغريدته هو مارتن إيبرهارد ، المؤسس المشارك لشركة Tesla ، والذي بدأ مع مارك تاربينينج الشركة في عام 2003، حيث جاء ماسك كمستثمر بعد ذلك بوقت قصير، وفي حين أن تفاصيل الخطأ الذي حدث بينه وبين ماسك لا تزال غير معروفة، فقد كان نزاعًا مريرًا.

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وقد تم إقالة إيبرهارد كرئيس تنفيذي لشركة Tesla في عام 2007 وتولى "ماسك" مهامه في عام 2008، ثم رفع إبرهارد دعوى قضائية ضد "ماسك" بتهمة التشهير وقال إن مساهماته كمؤسس مشارك لـ Tesla قد تم تقليلها، وعلى الرغم من تسوية الدعوى - لشروط غير معلنة - فقد وافق إيبرهارد على اعتبار ماسك مؤسسًا مشاركًا لشركة Tesla.

وقال إيبرهارد في مقابلة إن تسلا "طفله" وأنه ليس من أشد المعجبين بإيلون ماسك، حيث قال: "أشاهد تسلا تنجح وهذا يجعلني سعيدًا جدًا لأنها طفلي، وبغض النظر عمن تزوج طفلي، أنا سعيد برؤيته ينجح "، وفي غضون ذلك، قال ماسك، في تغريدة حديثة أخرى"الفوز بـ" أسوأ شخص عملت معه على الإطلاق "ليس بالأمر السهل.

ومن الواضح أن إيبرهارد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Tesla لا يزال "أسوأ" شخص عمل معه الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Tesla على الإطلاق بحسب إيلون ماسك.