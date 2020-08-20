تكنولوجيا: ايه الفرق بين Xbox Series X وXbox Series S لعشاق الألعاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث مؤخرا عن مقارنة بين منصتى الألعاب Xbox Series X وXbox Series S، حيث تعد منصة Xbox Series S وهي منصة إكس بوكس الأضعف للجيل القادم والتي تسعى لجذب الجماهير التى تبحث عن السعر المناسب، وذلك مقارنة بمنصة Series X التى تعتبر المنصة الراقية.معمارية التصنيع:
سيتم تصنيع الإثنين بمعمارية 7nm من قبل AMD أما عن المعالج فالأمر تقريباً متشابه حيث يحصل الاثنان على معالج ثماني الأنوية بـ 16 Threads من نوع Zen 2 وبنفس التردد الثابت 3.8GHz.
كارت الشاشة:
فيما يتعلق ب GPU أو المعالج الرسومي فسيتم دعم المنصتين بمعمارية RDNA 2 من جانب AMD ومن المفترض أن يتحصل Xbox Series X على 52 وحدة معالجة أو CUs بتردد 1.825GHz وعلى الرغم من أن على الجانب الآخر، لم يتم ذكر أي مواصفات لعدد وحدات معالجة Xbox Series S.
هناك ميموري 16GB من نوع GDDR6 بالنسبة لـ Xbox Series X وعلى الناحية الأخرى، سيحظى Xbox Series S بـ 10GB من نوع GDDR6.
ذاكرة التخزين:
سيحصل إكس بوكس X على ذاكرة 1TB من نوعية SSD، فيما سيحظى Series S بنفس النوع.
دقة الشاشة:
من المفترض أن يدعم Xbox Series X اللعب حتى دقة عرض 8K مع تجربة اللعب بدقة عرض 4K 60fps، أما بالنسبة Xbox Series S فهو مخصص للعب على 1440p 60fps.
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