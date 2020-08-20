شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين Xbox Series X وXbox Series S لعشاق الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث مؤخرا عن مقارنة بين منصتى الألعاب Xbox Series X وXbox Series S، حيث تعد منصة Xbox Series S وهي منصة إكس بوكس الأضعف للجيل القادم والتي تسعى لجذب الجماهير التى تبحث عن السعر المناسب، وذلك مقارنة بمنصة Series X التى تعتبر المنصة الراقية.

معمارية التصنيع:

سيتم تصنيع الإثنين بمعمارية 7nm من قبل AMD أما عن المعالج فالأمر تقريباً متشابه حيث يحصل الاثنان على معالج ثماني الأنوية بـ 16 Threads من نوع Zen 2 وبنفس التردد الثابت 3.8GHz.

كارت الشاشة:

فيما يتعلق ب GPU أو المعالج الرسومي فسيتم دعم المنصتين بمعمارية RDNA 2 من جانب AMD ومن المفترض أن يتحصل Xbox Series X على 52 وحدة معالجة أو CUs بتردد 1.825GHz وعلى الرغم من أن على الجانب الآخر، لم يتم ذكر أي مواصفات لعدد وحدات معالجة Xbox Series S.

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الذاكرة العشوائية:

هناك ميموري 16GB من نوع GDDR6 بالنسبة لـ Xbox Series X وعلى الناحية الأخرى، سيحظى Xbox Series S بـ 10GB من نوع GDDR6.

ذاكرة التخزين:

سيحصل إكس بوكس X على ذاكرة 1TB من نوعية SSD، فيما سيحظى Series S بنفس النوع.

دقة الشاشة:

من المفترض أن يدعم Xbox Series X اللعب حتى دقة عرض 8K مع تجربة اللعب بدقة عرض 4K 60fps، أما بالنسبة Xbox Series S فهو مخصص للعب على 1440p 60fps.