شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل آلاف الألعاب من متجر التطبيقات الصينى والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، سحبت أبل أكثر من 47000 تطبيق من متجر التطبيقات الصيني في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تكن هذه الخطوة غير متوقعة، حيث أجرت شركة أبل مؤخرًا تغييرًا في السياسة للقضاء على ثغرة سمحت سابقًا ببيع الألعاب المدفوعة والألعاب ذات عمليات الشراء داخل التطبيق على الرغم من أنها لا تزال تنتظر موافقة الجهات التنظيمية الصينية.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها أبل قوية لإجراء تغييرات كبيرة على خدماتها في الصين أيضًا.
وأجبر المنظمون الصينيون شركة أبل على إغلاق iBookstore و iTunes Movies في الصين من قبل في أبريل 2016 ، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق أبل لتلك المتاجر في البلاد.
لكن عملية متجر تطبيقات آبل بالكامل في الصين تعتمد أيضًا على ثغرة خاصة بها، وعادةً ما يُطلب من متاجر التطبيقات الأجنبية في الصين أن تكون مشاريع مشتركة مع شريك صيني يمثل مالكًا ومشغلًا للأغلبية، لكن أبل تدير متجر التطبيقات من تلقاء نفسها.
من الواضح أيضًا أن شركة آبل تجنبت مشاركة كود المصدر لنظام iOS مع الصين حتى الآن، بعد أن تفاوضت على إعفاء مع الحكومة الصينية حتى لا تضطر إلى القيام بذلك.
وكانت في الآونة الأخيرة، اتخذت إدارة ترامب إجراءات مهمة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، مما جعل من الصعب على البعض القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة.
وأصدر الرئيس ترامب أوامر تنفيذية في وقت سابق من هذا الشهر من شأنها حظر TikTok و WeChat ، المملوكتين من قبل عمالقة التكنولوجيا الصينيين ByteDance و Tencent في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تزيل آلاف الألعاب من متجر التطبيقات الصينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.