شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل آلاف الألعاب من متجر التطبيقات الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قد تكون عمليات أبل في الصين، والتي تشمل ملايين العملاء والكثير من عمليات التصنيع للشركة في خطر، حيث يشير تقرير جديد في The Information إلى أن الصين قد تغلق بالفعل الثغرات التي استغلتها أبل في السنوات السابقة، بدءًا من الإزالة الأخيرة لآلاف التطبيقات من متجر التطبيقات الصيني، الذى يمكن أن يسبب ذلك مشكلة لمستقبل الشركة في البلاد.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، سحبت أبل أكثر من 47000 تطبيق من متجر التطبيقات الصيني في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تكن هذه الخطوة غير متوقعة، حيث أجرت شركة أبل مؤخرًا تغييرًا في السياسة للقضاء على ثغرة سمحت سابقًا ببيع الألعاب المدفوعة والألعاب ذات عمليات الشراء داخل التطبيق على الرغم من أنها لا تزال تنتظر موافقة الجهات التنظيمية الصينية.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها أبل قوية لإجراء تغييرات كبيرة على خدماتها في الصين أيضًا.

وأجبر المنظمون الصينيون شركة أبل على إغلاق iBookstore و iTunes Movies في الصين من قبل في أبريل 2016 ، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق أبل لتلك المتاجر في البلاد.

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لكن عملية متجر تطبيقات آبل بالكامل في الصين تعتمد أيضًا على ثغرة خاصة بها، وعادةً ما يُطلب من متاجر التطبيقات الأجنبية في الصين أن تكون مشاريع مشتركة مع شريك صيني يمثل مالكًا ومشغلًا للأغلبية، لكن أبل تدير متجر التطبيقات من تلقاء نفسها.

من الواضح أيضًا أن شركة آبل تجنبت مشاركة كود المصدر لنظام iOS مع الصين حتى الآن، بعد أن تفاوضت على إعفاء مع الحكومة الصينية حتى لا تضطر إلى القيام بذلك.

وكانت في الآونة الأخيرة، اتخذت إدارة ترامب إجراءات مهمة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، مما جعل من الصعب على البعض القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة.

وأصدر الرئيس ترامب أوامر تنفيذية في وقت سابق من هذا الشهر من شأنها حظر TikTok و WeChat ، المملوكتين من قبل عمالقة التكنولوجيا الصينيين ByteDance و Tencent في الولايات المتحدة.