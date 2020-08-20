شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم خدمة الخرائط لإضافة المزيد من التفاصيل.. اعرف عملت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت جوجل تصميم خرائطها لتسهيل التمييز بين العناصر الطبيعية في البيئة، سواء كانت قمم جليدية جبلية أو صحارى أو شواطئ أو غابات كثيفة، وتقول جوجل، إن الخرائط الجديدة ستكون متاحة في 220 دولة ومنطقة تدعمها حاليًا خرائط جوجل، والتي تشمل من أكبر المناطق الحضرية إلى المدن الريفية الصغيرة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، كشفت جوجل أيضا أن خرائط الشوارع أصبحت أيضًا أكثر تفصيلاً في مدن مختارة، مؤكدة أنها استخدمت صور الأقمار الصناعية كأساس لخرائطها المعاد تصميمها، وأنه تم تطبيق تقنية خوارزمية جديدة لرسم الخرائط اللونية عليها.

تظهر النتيجة النهائية الاختلافات بين السمات الطبيعية بشكل أفضل، مثل بين القمم الثلجية والغابات الكثيفة أو الحقول الخضراء والشواطئ الرملية، فإلى جانب التغييرات التي تم إجراؤها على العالم الطبيعي، تعمل Google أيضًا على جعل خرائط الشوارع الخاصة بها أكثر تفصيلاً في مدن محددة.

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بينما أظهرت خرائطها سابقًا الشوارع نفسها في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن، فإنها سرعان ما تميز بين ميزات الشوارع المختلفة مثل الطرق والأرصفة والممرات وجزر المشاة.

تقول جوجل، إن التصميم الجديد يظهر شكل وعرض أي طريق لتوسيع نطاقه، وليست جوجل هي الشركة الوحيدة التي تحاول جعل برنامج الملاحة الخاص بها أكثر تفصيلاً ودقة.

في العام الماضي، طرحت شركة أبل تحديثًا لتصميم تطبيق الخرائط، مع تحديث أدى بشكل كبير إلى تحسين مقدار التفاصيل المعروضة في البلدات والمدن، وعزز تحديث العام السابق من مقدار التفاصيل الطبيعية في خرائطه.

وكشفت جوجل أن الخرائط الأكثر تفصيلاً للعناصر الطبيعية سيتم طرحها بدءًا من هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم، وتضيف أنك ستحتاج إلى "التصغير" لتتمكن من رؤيتها.