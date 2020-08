تقرير جديد يكشف عن السعر الرسمي للهاتف Asus ZenFone 7 Pro القادم من Asus

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تابعتم معنا جميعًا على الأرجح، فقد أعلنت شركة Asus مؤخرًا أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Asus ZenFone 7 Series في اليوم 26 من شهر أغسطس الجاري علمًا أن الشائعات الحالية تشير إلى أننا سنرى الهاتفين Asus ZenFone 7 و Asus ZenFone 7 Pro على أقل تقدير.

أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهرت اليوم معلومات جديدة من المسرب الشهير Roland Quandt تُفيد أن الهاتف Asus ZenFone 7 Pro سيُكلف 550 يورو للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، وسيُكلف 500 يورو للنسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

جدير بالذكر أن الشائعات السابقة إقترحت قدوم الهاتف Asus ZenFone 7 مع المعالج Snapdragon 865، والهاتف Asus ZenFone 7 Pro مع المعالج +Snapdragon 865. من المتوقع أن يحمل كلا الهاتفين الكاميرا القابلة للدوران التي رأيناها في الهاتف Asus ZenFone 6 الحالي، ولكن الآلية القابلة للدوران هذه المرة ستضم أربع كاميرات.

في السابق، تم رصد كل من Asus ZenFone 7 و Asus ZenFone 7 Pro في الشفرة المصدرية لشركة Asus، وتم كذلك رصد الهاتف Asus ZenFone 7 في منصة إختبارات الأداء Geekbench مع المعالج Snapdragon 865 ومع 16GB من الذاكرة العشوائية. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية الخاصة بهذين الهاتفين، فهي لا تزال لغزًا في الوقت الراهن ولكننا سنحصل بالتأكيد على مزيد من التفاصيل قبل إنعقاد حدث الإعلان الرسمي في الأسبوع المقبل.

ASUS Zenfone 7 w/ SD865+ 8/256GB and 5000mAh sounds like it could be a good deal at 549 Euro.