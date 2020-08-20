تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق أول جهاز حاسب مكتبي في نهاية هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الصيني هواوي العديد من الإصدارات من أجهزة الحاسب المحمول خلال الفترة الماضية، واليوم أكدت أحدث التسريبات المصورة على خطط هواوي لإطلاق أول جهاز حاسب مكتبي للأسواق قريباً.

كُشِف اليوم عن بعض التسريبات المصورة التي تعود لجهاز حاسب مكتبي يقدم من هواوي خلال الفترة القادمة، والذي ينطلق بعنوان Qingyun W510، ويستهدف دعم قطاع العمل والشركات بشكل خاص.

وتقدم هواوي جهاز الحاسب المكتبي Qingyun W510 بمعالج Kunpeng 920 المميز بعدد 24 من الأنوية، مع كرت شاشة AMD 520، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

أيضاً من المقرر أن يضم جهاز Qingyun W510 عدد 3 من منافذ USB-A، ومنفذ USB-C، مع موصل صوتيات في المقدمة، و4 من منافذ USB-A مع Ethernet في الجهة الخلفية، كما يتضمن الجهاز ميزة إستشعار البصمة في الزر الرئيسي الخاص بتشغيل الجهاز.

Advertisements

كما تقدم هواوي صندوق الحاسب المكتبي مع شاشة بحجم 23.8 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، والتي تدعم ألوان NTSC بنسبة 70%، أيضاً ينطلق الجهاز مع لوحة مفاتيح وفارة.

ومن المقرر أن يدعم جهاز الحاسب المكتبي Qingyun W510 إصدار مخصص من نظام Deepin Linux، كما تشير التوقعات إلى أن الحاسب سيتم إنتاجه عبر شركة Foxconn، إلا أن هواوي لم تقدم تفاصيل عن موعد إطلاق الجهاز بشكل محدد، مع بعض التوقعات التي تشير إلى خطط هواوي لإطلاق الجهاز قبل نهاية هذا العام.

المصدر

اعلان





