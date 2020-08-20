تكنولوجيا: انستجرام يطلق رموز QR تتيح فتح بروفايلك من أى تطبيق كاميرا

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "the verge”، يمكن للأشخاص الإطلاع على ساعات عمل المتجر، أو شراء العناصر، أو مجرد متابعة الحساب.
كما أنه لإنشاء رمز الاستجابة السريعة الخاص بك، انتقل إلى قائمة الإعدادات في البروفايل الخاص بك واضغط فوق رمز الاستجابة السريعة.
ربما لا تزال ترى Nametag هناك، ولكن في النهاية، ستصبح رمز الاستجابة السريعة، يمكنك بعد ذلك حفظ أو مشاركة صورة بسهولة.
نشر انستجرام سابقًا نظامًا مشابهًا يسمى Nametags ، والذي كان عبارة عن رموز داخلية تشبه QR لا يمكن مسحها إلا من كاميرا انستجرام، ولكن يتم الآن إيقاف الميزة تمامًا.
تستخدم العديد من التطبيقات الأخرى نظامًا يشبه QR خاص بها، بما في ذلك تويتر وفيس بوك و Snapchat و Spotify، من بينهم تويتر فقط من يدعم رموز QR الفعلية.
ولكن مع وباء كورونا، ليس من المستغرب أن نرى Instagram يحتضن نظام QR الأكثر انفتاحًا، وبدأت المطاعم في ترك رموز QR خارج قوائمها الفعلية، وتطلب الشركات الأخرى أن يقوم الأشخاص بمسح رمز الاستجابة السريعة لتحميل موقعهم على الويب.
وجدير بالذكر أن رموز QR تجعل من السهل على الأشخاص المسح الضوئي وتجعلهم أقل اعتمادًا على إخراج كاميرا Instagram للوصول إلى المعلومات.
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