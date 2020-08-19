تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف ليه اسمه DropBox قبل ما تستخدمه

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وفقا لما ذكره موقع "rewindandcapture"، كان الحل عبارة عن منصة تمكن أي شخص من الوصول إلى ملفاته الشخصية من أي جهاز في أي مكان، إذا سمحت شبكة wifi بذلك.
وأطلق عليها في النهاية DropBox ، لأنها ستمكن المستخدمين من إسقاط المستندات في صندوق افتراضي ومن ثم الوصول إليها متى وأينما يحتاجون إليها.
كما أنه بحلول مارس 2007، كان هيوستن مستعدًا لتقديم فكرته إلى الجماهير، وشارك أهدافه في سلسلة أخبار بفكرة تخلص من محرك أقراصك.
قال هيوستن لمجلة فوربس عن مقطع الفيديو التقديمى، "لقد دفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى الموقع، انتقلت قائمة انتظار الإصدار التجريبي من 5000 شخص إلى 75000 شخصًا بين عشية وضحاها"، مضيفا "لقد أذهلتنا تمامًا ".
كان رد فعل الجمهور جزئيًا بسبب الحاجة إلى المنتج وجزئيًا بسبب أسلوب المؤسسين الفكاهي في الفيديو التقديمى.
كما أنه في غضون عام واحد، جمعت DropBox 7.2 مليون دولار لكن الفريق ظل صغيرًا، بدلاً من إنفاق الأموال التي تم جنيها على الإعلانات، نمت DropBox متابعيها بشكل مطرد من خلال عملائها الحاليين.
لقد عرضوا 250 ميجا بايت من التخزين المجاني كحافز للمستخدمين الذين نقلوا للشركة شخصًا واحدًا فقط.
وفقًا لـ Forbes، هذه هي الطريقة التي اكتسبت بها الشركة 25 ٪ من جميع العملاء الجدد وما يقدر بـ 4 مليارات دولار بعد أقل من ثلاث سنوات.
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