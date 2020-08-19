شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز 5 أحداث انقراض جماعى على كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، نرصد هذه الأحداث المهمة في تاريخ الأرض: Advertisements

الانقراض الجماعي نهاية الأوردوفيشيربما كان أول حدث من أحداث الانقراض الخمسة الكبرى، منذ حوالي 540 مليون سنة هو ثاني أكثر الأحداث خطورة، وكانت كل أشكال الحياة تقريبًا في البحر في ذلك الوقت، ولكن واختفى حوالي 85٪ من هذه الأنواع. الانقراض الجماعي الديفوني المتأخرحدث هذا الانقراض منذ حوالي 375-359 مليون سنة، حيث تسببت التغيرات البيئية الرئيسية في حدوث انقراض طويل الأمد قضى على مجموعات الأسماك الرئيسية وأوقف تشكيل الشعاب المرجانية الجديدة لمدة 100 مليون سنة. الانقراض الجماعي في نهاية العصر البرمي (الموت العظيم)حدث أكبر حدث انقراض والذي أثر بشكل كبير على بيئة الأرض قبل 252 مليون سنة، وما يصل إلى 97 ٪ من الأنواع التي تركت سجلاً أحفوريًا اختفت إلى الأبد. الانقراض الجماعي في نهاية العصر الترياسيظهرت الديناصورات لأول مرة في أوائل العصر الترياسي، لكن البرمائيات الكبيرة والزواحف الشبيهة بالثدييات كانت الحيوانات البرية المهيمنة، ولكن الانقراض الجماعي السريع الذي حدث قبل 201 مليون سنة غير ذلك. الانقراض الجماعي نهاية العصر الطباشيريسقط كويكب على الأرض منذ 66 مليون عام، وغالبًا ما يُلقى باللوم عليه في إنهاء عهد الديناصورات. الانقراض الجماعي نهاية الأوردوفيشيربما كان أول حدث من أحداث الانقراض الخمسة الكبرى، منذ حوالي 540 مليون سنة هو ثاني أكثر الأحداث خطورة، وكانت كل أشكال الحياة تقريبًا في البحر في ذلك الوقت، ولكن واختفى حوالي 85٪ من هذه الأنواع. الانقراض الجماعي الديفوني المتأخرحدث هذا الانقراض منذ حوالي 375-359 مليون سنة، حيث تسببت التغيرات البيئية الرئيسية في حدوث انقراض طويل الأمد قضى على مجموعات الأسماك الرئيسية وأوقف تشكيل الشعاب المرجانية الجديدة لمدة 100 مليون سنة. الانقراض الجماعي في نهاية العصر البرمي (الموت العظيم)حدث أكبر حدث انقراض والذي أثر بشكل كبير على بيئة الأرض قبل 252 مليون سنة، وما يصل إلى 97 ٪ من الأنواع التي تركت سجلاً أحفوريًا اختفت إلى الأبد. الانقراض الجماعي في نهاية العصر الترياسيظهرت الديناصورات لأول مرة في أوائل العصر الترياسي، لكن البرمائيات الكبيرة والزواحف الشبيهة بالثدييات كانت الحيوانات البرية المهيمنة، ولكن الانقراض الجماعي السريع الذي حدث قبل 201 مليون سنة غير ذلك. الانقراض الجماعي نهاية العصر الطباشيريسقط كويكب على الأرض منذ 66 مليون عام، وغالبًا ما يُلقى باللوم عليه في إنهاء عهد الديناصورات.

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