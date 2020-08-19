تكنولوجيا: هواوي تعلن عن سماعة FreeLace Pro بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة وسعر 86 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني هواوي اليوم جهاز حاسب MateBook X، كما كشفت الشركة عن إصدارها الجديد من السماعات FreeLace Pro، الني تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتتميز بتصميم كابل حول الرقبة وكابل USB-C مدمج للشحن.

تنطلق سماعة FreeLace Pro اليوم بميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، التي تدعم خفض الضوضاء والصوتيات حتى 40 ديسيبل، كما تأتي السماعة بوضع تكيفي يدعم إدارة عزل أو خفض الضوضاء وفقاً للبيئة الخارجية المحيطة عند التنقل.

كما تأتي سماعة FreeLace Pro بميزة التحكم باللمس في جانب السماعة، وتضم مشغل في كابل الرقبة يدعم تغيير مسارات الموسيقى.

أيضاً تتميز سماعة FreeLace Pro بمحرك 14مم، وتضم 3 من الميكروفونات لدعم خاصية إلغاء الضوضاء، وصوتيات نقية وواضحة خلال المكالمات الصوتية.

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يمكن لبطارية السماعة أن تستمر بعمر شحن حتى يوم كامل، بينما تدعم تقنية الشحن السريع عمر شحن لمدة 5 ساعات، بعد شحن لمدة 5 دقائق فقط.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة FreeLace Pro بألوان الأخضر، الأسود وأيضاً الأبيض بسعر 86 دولار في السوق الصيني، على أن تنطلق للبيع في الأسواق العالمية في 4 من سبتمبر.

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