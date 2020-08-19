تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن التحديث الجديد لأجهزة Yoga Slim 7i و Yoga Slim 7 Pro وأيضاً Yoga 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Yoga التي تنطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل، أو سلسلة معالجات Ryzen 4000 من AMD.

تشمل الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة لينوفو Yoga كلاً من أجهزة Yoga Slim 7i، و Yoga Slim 7i Pro، وYoga 7i، و Yoga Slim 7 Pro إلى جانب جهاز Lenovo Yoga 6.

ينطلق جهاز Yoga Slim 7i بتصميم فائق النحافة بحجم 13.3 إنش في الشاشة، كما ينطلق الجهاز بالجيل العاشر من معالجات إنتل بمعمارية إنتل Xe، ويمكن للجهاز أن يدعم ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في SSD PCIe والجيل الرابع من سعة M.2.

كما يتميز جهاز Yoga Slim 7i بتقنية Dolby Atmos في الصوتيات، كما يدعم تقنية الشحن السريع بتحسينات في الآداء، ويضم منفذ Thunderbolt 4 فئة C، ويأتي بتقنية Intel Wi-Fi 6.

أيضاً كشفت لينوفو عن جهاز Yoga Slim 7i Pro الذي يأتي بحجم 14 إنش في الشاشة، والذي يستهدف التركيز على الإنتاج بشكل رئيسي، كما يضم الجيل الجديد من معالجات إنتل، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في LPDDR4X.

ويدعم الجهاز زوايا عرض واسعة جداً بدقة عرض 2.8K، مع أبعاد 16:10، ومعدل تحديث 90Hz، مع نسبة سطوع في الشاشة 400-nit.

أيضاً قدمت لينوفو Yoga 7 Pro الذي يتميز بحجم 14 إنش في الشاشة، ويدعم تكوينات برقاقة معالج AMD Ryzen 9 4900H في أعلى نموذج، ويضم كرت AMD Radeon مدمجة، وذاكرة تصل إلى 16 جيجا بايت رام في DDR4، كما يأتي بقدرة بطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 17 ساعة، كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع حيث يمكن شحن الجهاز لمدة 15 دقيقة للحصول على عمر شحن ساعتين تقريباً.

Advertisements

جهاز Yoga 7i المتحول 2 في 1 يأتي أيضاً اليوم من لينوفو باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بحجم 14 إنش، بينما يتميز النموذج الثاني بحجم 15.6 إنش في الشاشة، التي تدعم FHD VESA400 DisplayHDR، كما يأتي هذا الإصدار بالجيل الجديد من معالجات إنتل، مع تقنية الجرافيك من إنتل مدمجة في الجهاز.

كما يضم الجهاز اثنان من منافذ Intel Thunderbolt 4، وذاكرة تصل إلى 16 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في SSD PCIe M.2.

يأتي جهاز Yoga 6 بحجم 13.3 إنش في الشاشة المميزة بتصميم متحول، كما صمم الجهاز من المعدن ومواد تدعم الجهاز بتصميم أملس مع نسيج باللون الأزرق.

أيضاً يدعم الجهاز رقاقة معالج AMD Ryzen 7 4700U، مع كرت شاشة AMD Radeon مدمجة، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في SSD PCIe M.2.

أسعار الإصدارات الجديد من أجهزة Yoga

يأتي جهاز Yoga Slim 7i ultra slim بحجم 13 إنش، بسعر يبدأ من 999 يورو على أن يتوفر في نوفمبر من 2020، بينما ينطلق جهاز Yoga Slim 7i Pro بحجم 14 إنش بسعر يبدأ من 899 يورو أيضاً في نوفمبر من 2020.

ويبدأ سعر جهاز Yoga Slim 7 Pro بحجم 14 إنش من 799 يورو ومن المتوقع أن يتوفر في أغسطس، كما يتوفر جهاز Yoga 7i المتحول بحجم 14 إنش بسعر يبدأ من 999 يورو ومن المتوقع أن يتوفر في شهر نوفمبر، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 15.6 إنش بسعر يبدأ من 1099 يورو.

أيضاً من المقرر أن ينطلق جهاز Yoga 6 المتحول 2 في 1 بحجم 13.3 إنش وسعر 899 يورو، على أن يتوفر للشراء بدءاً من شهر أكتوبر هذا العام.

المصدر

اعلان





