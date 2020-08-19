شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تكشف عن MatePad وMatePad Pro وتطلقهم للحجز المسبق من 19 أغسطس بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لأحدث أجهزتها اللوحية MatePad وMatePad Pro بدءً من 19 أغسطس إلى 26 أغسطس بسعر 5,739 لهواوى MatePad وبسعر 11,339 لهواوى MatePad Pro. حيث تتوافر الأجهزة الجديدة بجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وأوضح "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر أن إطلاق أجهزة MatePad اللوحية فى هذا التوقيت تأتى لسد الفجوة فى سوق الأجهزة اللوحية الرائدة، حيث أصبحت الأجهزة اللوحية متعددة المهام تمتاز بالعديد من المزايا لتنافس الحواسب المحمولة، وهو ما تمتاز به أجهزة MatePad وMatePad Pro. وتعتبر هواوى السوق المصرى حجر الزاوية فى السوق الشرق أوسطية، وهو ما يجعلنا نعمل لتوفير عملاءنا فى مصر بأحدث وأفضل الأجهزة.





وتطلق هواوى قلم HUAWEI M-Pencil لأول مرة مع سلسلة أجهزة MatePad لتمنح تجربة رسم وكتابة سلسة تشبه استخدام القلم الرصاص على الورق. وتقدم هواوى فرصة الحصول على قلم HUAWEI M-Pencil كهدية مع الحجز المسبق لجهاز HUAWEI MatePad. ويتميز القلم بالسلاسة والانسيابية دون أى تباطؤ يُذكر، لتحقيق تجربة مثالية لإطلاق القدرات الإبداعية لمستخدميه. قلم ‎HUAWEI M-pencil‎ مصنوع من مواد مركبة مختارة، ومُزوَّد بحوالى 4,096 مستوى من حساسية الضغط ليلتقط أدق حركات الكتابة أو الرسم.

وتقدم أجهزة MatePad اللوحية أداء قوى وذكى بفضل معالج Kirin 990 الرئيسى فى جهاز HUAWEI MatePad Pro، ومعالج HUAWEI Kirin 810 فى جهاز HUAWEI MatePad. هذا بالإضافة لهندسة NPU(وحدة المعالجة العصبية)التى طورتها لتوفير كفاءة طاقة متقدمة وقدرة حسابية مع أداء ذكاء اصطناعى مُحسَّن يوزع طاقة الحوسبة بذكاء. المعالج مجهز أيضًا بوحدة معالجة رسومات(GPU)من النوع Mali-G52 فى HUAWEI MatePad Pro، وMali-G52 فيHuawei MatePad، مدعومة بتقنية السرعة النفاثة لوحدة معالجة الرسومات(GPU Turbo)، ما يوفر أداءً مذهلًا حتى مع الأحمال المكثفة، ويستطيع المعالج دعمك فى أثناء الدراسة أو العمل أو اللعب.

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وتضم أجهزة HUAWEI MatePad بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 7250 ملى أمبير/ساعة، والتى تدعم ما يصل إلى 12 ساعة من مشاهدة فيديو متواصلة على الجهاز أو 7 ساعات9 من لعب الألعاب ثلاثية الأبعاد المثيرة شحنه مرة واحدة. ويعد جهاز HUAWEI MatePad Pro هو الجهاز اللوحى الأول من هواوى الذى يدعم الشحن اللاسلكى بقوة 15 واط، وحتى 7.5 واط من الشحن اللاسلكى العكسي. وبفضل تزويد الجهاز بخاصية الشحن السريع بقدرة 20 واط، يمكن استخدامه لمدة 3 ساعات أخرى عند شحنه لمدة 30 دقيقة فقط.

ويسمح HUAWEI MatePad Pro أيضًا بتحويل الجهاز إلى وضع الحاسوب بلمسة واحدة، ليصبح أكثر مرونة ويحاكى الحواسب المحمولة بما يتناسب مع عادات عمل مستخدميه. وتقدم هواوى فرصة الحصول على لوحة المفاتيح الذكية كهدية مع الحجز المسبق لجهاز HUAWEI MatePad Pro. ويساعد الجهاز على العمل بكفاءة وسهولة أكبر عبر تسجيل الملاحظات الصوتية، علاوة على ميزة Multi-Window المبتكرة، التى تمكن المستخدمين من إنجاز مهام متعددة عبر تطبيقين فى أن واحد بفضل خاصية تقسيم الشاشة.

وتأتى السلسة بتصميم بسيط ونحيف وأنيق وعصري. حيث تم صنع الجهاز بمهارة دقيقة وغلافه مُطفأ غير لامع جذاب، ما يمنحه مظهرًا أنيقًا وملمسًا ناعمًا ومريحًا عند الإمساك به. مع لون رمادى منتصف الليل الداكن الكلاسيكى والتصميم الأنيق يجعل هذا الجهاز اللوحى الرفيق المثالى لموضتك وحياتك اليومية.

وتضم سلسة MatePad ميزة HUAWEI Share والتى تمكن المستخدمين من ايصال الهاتف الذكى لشاشة أجهزة MatePad اللوحية، وسيندمج الجهازان معًا إلى "جهاز واحد" فائق القدرات. وسيتمكن المستخدمين من عرض شاشة الهاتف على الكمبيوتر اللوحى وتشغيله على شاشة أكبر بمزيد من الحرية. ويمكن أيضًا سحب الملفات وإسقاطها بين الجهازين، وتعديلها فى أثناء المحادثات باستخدام لوحة المفاتيح نفسها.

كما يلتقط نظام الأربعة ميكروفونات المتطور مع ميزة تقليل الضوضاء التى تضمن محادثات سلسة. كما أن خاصية العرض الذكى (Smart View) وإيماءات الكاميرا (Camera Gestures) توفر تجربة أكثر تطورأ للتحكم عن بُعد أثناء المحادثات عبر الفيديو لتحرر من قيود المكان والتمتع بالتفاعلات الحية.