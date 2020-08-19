شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو الآيفون.. يعنى إيه ميزة "Live Listen" وإزاى تفعلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثير من مستخدمى سماعات AirPods وجود العديد من المميزات التى يمكن الاستفادة منها، والتى من ضمنها ميزة الاستماع المباشر أو Live Listen التي تسمح باستخدام ميكروفون الآيفون لنقل الصوت من هاتف الآيفون إلى سماعات AirPods، إضافة إلى تضخيم الصوت وتنقيته بحيث تعمل كما لو كانت سماعة أذن طبية.

Live Listen

وتعد هذه الميزة مهمة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، كما تساعد ميزة "Live Listen" على سماع محادثة بينك وبين طرف آخر بوضوح في مكان مزدحم، أو حتى سماع شخص يتحدث في الغرفة المجاورة بدقة عالية، لكن يجب للاستفادة من هذه الميزة امتلاك هاتف أيفون 5 أو أحدث مع نظام تشغيل iOS 12 أو احدث، كما يحتاج المستخدم أيضًا إلى توصيل سماعات البلوتوث بجهازك.

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تفعيل Live Listen

لتفعيل ميزة "الاستماع المباشر" يلزم إضافتها إلى "مركز التحكم"، وذلك عبر الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "مركز التحكم" ثم اضغط على "تخصيص عناصر التحكم" وبعدها قم بالتمرير لأسفل واضغط على علامة الجمع الخضراء بجوار "السمع" لإضافتها إلى مركز التحكم، ويمكنك بعد ذلك سحبها لأعلى أو لأسفل لإعادة ترتيب أيقونات مركز التحكم واضافتها في موضع معين كما تشاء.

ويمكن عقب ذلك البدء في استخدام ميزة "الاستماع المباشر" من خلال "مركز التحكم"، حيث ستلاحظ ظهور أيقونة جديدة على شكل أذن اضغط عليها، لتظهر نافذة منبثقة وستلاحظ أن ميزة "Live Listen" متوقفة في البداية، لذا انقر في أي مكان على هذه النافذة لتشغيلها.

حيث ينبغي أن يظهر شريط يعرض مستوى الصوت، مما يعني أن أي صوت يلتقطه ميكروفون الآيفون أو الآيباد ستتمكن من سماعه عبر الـ AirPods أثناء تمكين ميزة الاستماع المباشر، كما يمكن أيضًا ضبط مستوى الصوت من خلال ازرار التحكم الجانبية للهاتف إذا كنت لا تسمع الصوت جيدًا.