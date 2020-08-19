أفضل 5 برامج تعليم الرسم للمبتدئين

هناك الكثير من برامج تعليم الرسم المنتشرة على الإنترنت وللحق فهي برامج جيدة وتفيد ولكن وبسبب حجم البرامج الكبير وتنوعها الكثير يمكن ان تفقد طريقك وسطها وتشعر بأنك لا تعرف من اين تبدأ أو كيف تبدأ في رحلتك لتعلم الرسم.

اليوم سنقدم لكم مجموعة من 5 برامج لتعليم الرسم تعتبر هي الأفضل على الإطلاق في مجالها، البرامج التي سنذكرها اليوم هي برامج موجهة للمبتدئين بشكل خاص وليس المحترفين وفور أن تبدأ طريقك مع هذه البرامج قم بالانتقال إلى المرحلة التالية والبرامج الأكثر احترافية منها في الخطوات القادمة .

والآن لنبدأ مع رحلة تعليم الرسم للمبتدئين :

برنامج How to Draw Easy Lessons :

يعتبر هذا البرنامج من أشهر طرق تعليم الرسم على الأندر ويد والـ IOS لما يقدمه من دروس مفصلة تحاول إيصال المعلومة بأكثر طريقة سهلة ممكنة عن طريق تقديم تعليمات الرسم خطوة بخطوة مما يجعل البرنامج مناسباً جداً للمبتدئين.

يحتوي البرنامج على مجموعة من التصنيفات المختلفة مثل تعليم رسم الكرتون والحيوانات والمناظر الطبيعية بالإضافة إلى صفحات تلوين جاهزة ويمكنك من داخل البرنامج حفظ الرسومات على نفس الجهاز أو حتى مشاركتها على الشبكات الاجتماعية المتنوعة .

تحميل البرنامج مجاناً على أندرويد

تحميل البرنامج مجاناً على IOS .

برنامج Let’s Learn How To Draw :

من المؤسف كون هذا البرنامج حكراً على أجهزة أيفون IOS فقط وليس على باقي الأجهزة فهو يقدم واحدة من أفضل الطرق لتعلم الرسم عن طريق تقديم دروس تفاعلية يمكنك من خلالها أن تتعلم مجموعة متنوعة من الرسومات المختلفة سواءً كانت كبيرة ومعقدة أو بسيطة وصغيرة.

يعتمد البرنامج على تقسيم وتكسير الصور الكبيرة المعقدة إلى مقاطع أصغر أبسط في الرسم والتعامل من خلال خطوات بسيطة يمكن لأي مستخدم تنفيذها بسهولة، حصل التطبيق في الماضي على الكثير من الجوائز تحديداً مع أجهزة الأيباد لكونها الأنسب لتعلم الرسم.

يحتوي البرنامج على مجموعة متنوعة من التصنيفات مع الدروس المختلفة مع وجود وضع مساعد آلي يقوم بتصحيح الأخطاء التي يقوم بها المستخدم.

العيب الثاني الذي يقابلك مع هذا البرنامج هو وجود محتوى مدفوع كثير وهذا يقف حاجزاً ويمنع عملية التعلم بأنسب شكل.

تحميل البرنامج مجاناً على IOS .

برنامج How To Draw: With Matt Busch :

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يعتبر هذا التطبيق كأنك تطلب من الرسام Matt Busch الجلوس معك ومساعدتك في تعلم الرسم، البرنامج موجه إلى المستخدمين الذين تخطو المراحل البدائية في تعلم الرسم وأصبحوا قادرين على تنفيذ ما يرونه على الشاشة على أوراق خارجية فهذا البرنامج لن يسمح لك بالرسم على شاشة هاتفك.

التطبيق مدفوع يأتي بسعر 2 دولار تقريباً ويضم مجموعة من الدروس كل درس مكون من 11 خطوة تقوم بتتبعها على ورقة خارجية.

تحميل البرنامج مجاناً على IOS .

برنامج PaigeeWorld – Art Community :

يعتبر هذا البرنامج شبكة تواصل اجتماعية بين الفنانين المختلفين حيث يعتمد هذا البرنامج على مشاركة الأعمال على صفحتك الشخصية والتعلم من الآخرين حيث ستحصل على نصائح ومعلومات منهم تساعدك في تحسين مستواك بشكل كبير.

بالطبع هناك مجموعة من الدروس التي تساعد على تعليم الرسم ولكن هذا ليس نقطة قوة البرنامج الرئيسية فهو يعتمد بشكل أكبر على مشاركة الرسومات لهذا يمكننا القول بأنه يمثل مرحلة متقدمة قليلاً.

تحميل البرنامج مجاناً على أندرويد

تحميل البرنامج مجاناً على IOS .

برنامج SketchAR :

تطبيقات الواقع المعزز أصبحت واحدة من صيحات العصر الحديث لذا فيجب أيضاً على عملية تعليم الرسم ان تنضم إلى هذه الصيحة الجديدة والحصول على برامج تساعد على تعلم الرسم من خلال الواقع المعزز.

يقوم هذا التطبيق بعرض صور افتراضية على ورق حقيقي يمكنك لك ان تتبع خطوط الرسمة على هذا الورق لتحصل على النتيجة النهائية التي تراها في البرنامج.

يعتبر هذا البرنامج موجهاً للمستخدمين المتقدمين والمبتدئين على حد سواء حيث يمكنك من خلاله ان تبدأ في تعلم الرسم أو حتى تعلم الرسم بتقنيات وطرق جديدة مختلفة تماماً .

تحميل البرنامج مجاناً على أندرويد

تحميل البرنامج مجاناً على IOS .

قدمنا لكم اليوم مجموعة من أهم برامج تعليم الرسم الموجودة على الساحة حالياً سواءً كان لهواتف الاندرويد او الIOS، كما قمنا بتغطية جميع الفئات بداية ً من المبتدئين وحتى الوصول إلى أعلى فئات التعليم والإحتراف.

نأمل أن تكون اختياراتنا قد أعجبتكم ولا تنسوا مشاركة المنشور مع أصدقائكم إن أعجبكم .