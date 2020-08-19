شاومي تطلق لابتوب جديد بتصميم عصري وبطارية فائقة الأداء

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شاومي تطلق لابتوب RedmiBook Air 13
أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق لابتوبها RedmiBook Air 13 الجديد، والذي يمتاز بتصميم عصري يتحلى بالبساطة، فضلا عن بطارية بأداء فائق.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تم تجهيز اللابتوب ببطارية سعة 41 وات/ ساعة، توفر فترة تشغيل تصل إلى 11.5 ساعة.
ويعد هذا المدى الزمني لصمود البطارية من بين الأعلى عالميا، ويتفوق على الكثير من الموديلات المطروحة من شركات كبرى.
وأوضحت الشركة الصينية أن اللابتوب RedmiBook Air 13 الجديد مزود بشاشة تتمتع بدقة وضوح 2560 × 1600 بيكسل، بينما تبلغ نسبة مساحة الشاشة إلى جسم الجهاز 89%.
ويأتي اللابتوب مزودا بمنفذي Type C USB ومنفذ صوت.
وينبض بداخل اللابتوب معالج Core i5-10210Y الحالي أو Core i5-10510Y، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8/16 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجا بايت.
ويتم تبريد وحدة المعالجة المركزية بواسطة مروحة وحيدة، لذلك يفترض أن يكون الأداء كافيا للمهام المكتبية ومعالجة بعض الصور.
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