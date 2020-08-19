ويكو الفرنسية تطلق هاتفها الذكي الجديد Y61 بـ” 90 يورو”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 42 دقيقة هاتف ويكو Y61 الجديد في إطار المنافسة العالمية بأسواق الهواتف الذكية ، أعلنت شركة ويكو الفرنسية للإلكترونيات عن إطلاق هاتفها الذكي المميز Y61 الجديد بسعر يبلغ 90 يورو فقط. وأوضحت الشركة الفرنسية أن الهاتف الجديد يأتي مزودا بشاشة IPS قياس 6 بوصات وبدقة وضوح 480 × 960 بيكسل. وتبلغ دقة كاميرا السيلفي 5 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الخلفية 8 ميجابيكسل. Advertisements وينبض بداخل الهاتف معالج ميديا تيك 6761WE، وهو وحدة معالجة مركزية رباعية النوى بسرعة 1.8 جيجاهرتز. ويضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت يمكن توسعتها حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD. وتم تثبيت الإصدار Android 10 Go مسبقا كنظام تشغيل، مع بطارية سعة 3000 مللي أمبير ساعة تكفي للعمل خلال يوم كامل دون أية مشاكل.

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