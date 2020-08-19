آبل تنتقم من Epic Games بحرمانها من الوجود على متجرها كليّاً

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آبل تنتقم من Epic Games
يبدو أن شركة آبل قررت الانتقام من شركة “إيبيك للألعاب” المطورة للعبة فورتنايت، بعد أن رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضدها الإسبوع الفائت، الأمر الذي دفع بالشركة الأميركية العملاقة الى اتخاذ قرار بإزالة حساب مطور Epic Games من المنصة في 28 آب المقبل، ما سيؤدي إلى منع الشركة من تصميم أي تطبيق لمتجر التطبيقات في المستقبل.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الدايلي مايل”، فإن شركة “إيبيك” لا تأخذ هذه الخطوة على محمل الجد، وهي تسعى إلى منع إزالة فورتنايت من متجر التطبيقات، إلى جانب مطالبة القاضي بمنع أي إجراء انتقامي ضد ألعابها الأخرى في المتجر.
وقال تيموثي سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إيبيك، إن لعبة فورتنايت تضم 350 مليون مستخدم مسجل اعتباراً من حزيران 2020، لكن خطوة أبل ستمنعهم من الحصول على التحديثات اللازمة للعب الوضع الأكثر شيوعاً للعبة وهو “Battle Royal”.
ونظراً لأن مستخدمي iOS لم يعد بإمكانهم تحديث اللعبة، إذاً لن يتمكنوا من لعب فورتنايت مع معظم اللاعبين الآخرين، الذين سيكون لديهم الإصدار الحالي في ذلك الوقت المتاح على منصات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر.
وبدأ الخلاف بين الشركتين، الإسبوع الفائت، عندما أصدرت شركة “إيبيك” تحديثاً لمدفوعاتها المباشرة الخاصة بها على موقعها على الإنترنت والتي توفر للمستخدمين حسومات وتتجنب دفع 30 في المئة من رسوم عمليات الشراء داخل التطبيق لشركة أبل، وهو ما يعتبره عملاق التكنولوجيا انتهاكاً.
ورفعت شركة إيبيك دعوى قضائية في محكمة أميركية لا تسعى للحصول على أموال من شركة أبل، بل مطالبة بإنهاء العديد من ممارسات الشركات المتعلقة بمتاجر التطبيقات الخاصة بهم.
وهاجمت شركة ألعاب الفيديو أيضاً شركة آبل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت حملة هاشتاغ FreeFortnite، وحضّت اللاعبين على طلب استرداد الأموال من آبل إذا فقدوا الوصول إلى اللعبة، وخلق محاكاة ساخرة لإعلان آبل المصور الشهير 1984.
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