تكنولوجيا: هواوي تعلن عن جهاز MateBook X بتصميم خفيف جداً بوزن 1 كجم وسعر يبدأ من 1150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً عن جهاز الحاسب المحمول MateBook X، الذي ينطلق بتصميم خفيف جداً بوزن 1 كجم، مع لوحة تتبع تتميز بتحسينات في حساسية اللمس، كما يأتي بسعر يبدأ من 1150 دولار.

يتميز جهاز حاسب MateBook X ببعض التغييرات في التصميم مع تحسينات في لوحة التتبع بخاصية اللمس، كما يضم هذا الإصدار بعض ملامح تصميم إصدار Pro مع خفض وزن الجهاز عن إصدار Pro الذي جاء بوزن 1.33 كجم، بينما يأتي الإصدار الجديد بوزن 1 كجم فقط.

كما تقدم هواوي جهاز MateBook X بحجم 13 إنش في الشاشة، أي أقل من جهاز Pro الذي جاء بحجم 13.9 إنش في الشاشة، أيضاً يتميز الإصدار الجديد بدقة عرض 3000 في 2000 بيكسل، مع أبعاد 3:2، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، ونسبة سطوع 400 nits.

أيضاً تتميز الشاشة بخاصية اللمس، كما تشغل نسبة 90% من هيكل الجهاز، أيضاً يأتي الجهاز بإطارات نحيفة، كما تقدم هواوي الجهاز برقاقة معالج Core i5-10210U أو Core i7-10510U، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام في LPDDR3، بينما تقتصر السعة التخزينية في الجهاز على 512 جيجا بايت في PCIe NVMe SSD.

ويضم MateBook X بطارية بقدرة 42Wh، بينما يأتي إصدار Pro بقدرة بطارية 56Wh، كما إستبدلت هواوي معايير USB-A في الجهاز باثنان من منافذ USB-C لتتوافق مع الحجم النحيف للجهاز، على أن تدعم المنافذ الشحن أيضاً.

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من جانب أخر لا تقدم هواوي الكثير من التغييرات على لوحة مفاتيح MateBook X، حيث تأتي بكاميرة محجوبة، ويضم الجهاز عدد 4 من المكبرات الصوتية، إلا أن الجهاز يأتي بتحسينات في لوحة التتبع التي تحاكي لوحة Force Touch في أجهزة MacBook.

وتؤكد هواوي على أن لوحة التتبع ستدعم إدراك الإختلاف في مستوى قوة الضغط، وردود الفعل اللمسية السريعة، التي ستحاكي النقر على الأزرار، كما تأتي لوحة التتبع بتجربة متكاملة في النقر.

يذكر أن هواوي تقدم جهاز MateBook X بعدد 4 من الألوان التي تتضمن اللون الذهبي الوردي، والأخضر، والرمادي إلى جانب اللون الفضي Mystic.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز للطلب المسبق اليوم في السوق الصيني، حيث يتوفر النموذج الرئيسي من الجهاز برقاقة معالج Core i5-10210U مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1150 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1300 دولار، بينما يأتي أعى نموذج بمعالج Core i7-10510U وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1450 دولار، على أن يبدأ شحن الأجهزة في 24 من أغسطس.

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