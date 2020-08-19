تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن سلسلة أجهزة MATEBOOK B التي تستهدف قطاع العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول من سلسلة MATEBOOK B، والتي تقدم من العملاق الصيني لدعم المستخدمين في قطاع العمل بشكل خاص.

تشمل الإصدارات الجديدة التي قدمتها العملاق الصيني هواوي اليوم من سلسلة أجهزة MATEBOOK B كلاً من أجهزة MateBook B5-420، وMateBook B3-510، وأيضاً MateBook B3-410.

مواصفات جهاز MateBook B5-420

ينطلق جهاز MateBook B5-420 من هواوي اليوم بتصميم معدني، كما تقدم هواوي هذا الإصدار باللون الرمادي space، أيضاً يتميز الجهاز بسماكة 15.9مم، ووزن 1.53 كجم فقط.

كما يدعم الزر الرئيسي الخاص بتشغيل جهاز MateBook B5-420 ميزة إستشعار البصمة للتسجيل، كما يضم الجهاز كاميرة محجوبة بدقة 1 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز الجهاز بلوحة مفاتيح chocolate كاملة بإضاءة خلفية، كما يضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية، وعدد 4 من الميكروفونات.

أيضاً يتميز جهاز MateBook B5-420 بحجم 14 إنش في شاشة IPS التي تتميز بإطارات فائقة النحافة، وتشغل الشاشة نسبة 90% من هيكل الجهاز، كما تدعم دقة 2160 في 1440 بيكسل، ونسبة 70.8% من تغطية لونية من ألوانNTSC gamut، ونسبة 100% من sRGB، كما تتميز الشاشة بتباين 1000:1، ونسبة سطوع 300nit.

ويضم جهاز MateBook B5-420 الجيل العاشر من رقاقات إنتل، بين رقاقات i5-10210U أو i7-10510U، مع إختيار لكرت شاشة منفصلة NVIDIA MX350، كما يتوفر الجهاز بذاكرة ثنائية القنوات من 8 إلى 16 جيجا بايت رام في LPDDR3-2133، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe NVMe.

أيضاً يدعم الجهاز الإتصال بشبكات Wi-Fi 5، وشبكات MIMO اللاسلكية 2 في 2، والبلوتوث 5.0، ويدعم الجهاز بطارية ليثيوم بوليمر بقدرة 56Whr، لعمر شحن يصل إلى 14.7 ساعة من تشغيل محتوى الفيديو عالي الدقة، كما يمكن شحن البطارية لفترة 15 دقيقة للحصول على عمر شحن يصل إلى 3 ساعات.

وتقدم هواوي جهاز MateBook B5-420 مع شاحن USB-C مصغر بقدرة 65W بوزن 160 جرام، والذي يتوافق مع تقنية الشحن السريع لهواتف هواوي.

كما ينطلق الجهاز بنظام تبريد يتضمن تصميم ثلاثية الأبعاد لمداخل الهواء، مع أنابيب حرارية مزدوجة، واثنان من مراوح shark fin 2.0 بحجم كبير لدعم تدفق الهواء بنسبة 18% أكثر، مع نظام ذكي للتنقية، وعدد 7 من مستشعرات الحرارة.

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ويضم جهاز MateBook B5-420 منفذ USB-A 3.0، ومنفذ USB-A 2.0، حيث يدعم كلاهما 5V/1.5A للشحن، مع منفذ USB-C لنقل البيانات، ومدخل 3.5 مم للسماعات، ومدخل HDMI، وأيضاً منفذ RJ45 مصغر.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز MateBook B5-420 بثلاثة نماذج، حيث يأتي النموذج الرئيسي بمعالج i5-10210U ، وذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1013 دولار، ويأتي نموذج بنفس المواصفات مع كرت شاشة مستقلة MX350 بسعر 1114 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج برقاقة معالج i7-10510U، وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1259 دولار.

مواصفات أجهزة MATEBOOK B3-510 و B3-410

كشفت هواوي اليوم عن أجهزة MATEBOOK B3-510 و B3-410 التي تستهدف أيضاً قطاع العمل، مع تصميم نحيف جداً للأجهزة، ولون رمادي، بينما تختلف حجم الشاشة وحجم الجهاز في الإصدارين.

يتميز جهاز MATEBOOK B3-510 بحجم 15.6 إنش في الشاشة، مع تصميم غير لامع لهيكل الجهاز، كما تأتي الإطارات في ثلاثة جهات من الشاشة بسماكة 5.3 مم، وتشغل الشاشة نسبة 87% من إطار الجهاز، كما يتميز الجهاز بسماكة 16.9مم، ووزن 1.53 كجم.

أيضاً يتميز جهاز MATEBOOK B3-410 بحجم 14 إنش في الشاشة، والتي تدعم درجة إمالة 180 درجة، كما تصل سماكة الإطارات إلى 4.8 مم، وتشغل الشاشة نسبة 84% من هيكل الجهاز، كما يأتي الجهاز بسماكة 15.9 مم، ووزن 1.38 كجم.

ويدعم الإصدارين دقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، مع نسبة 45% من تغطية ألوان gamut NTSC، كما تتميز الأجهزة بتباين 800:1، وسطوع 250nit، وتنطلق الأجهزة بشهادة Rheinland الألمانية لمعدل منخفض للإضاءة الزرقاء.

أيضاً يدعم الزر الرئيسي إستشعار البصمة، وتأتي الأجهزة بكاميرة محجوبة بدقة 1 ميجا بيكسل، مع اثنان من المكبرات الصوتية، واثنان من الميكروفونات.

ويدعم هذه الإصدارات الجيل العاشر من معالجات إنتل مع Core i5-10210U أو i7-10510U، وكرت شاشة UHD 620 core، مع ذاكرة عشوائية DDR4-2400 ثنائية القنوات بسعة 8 جيجا بايت رام ، وسعة تخزين PCIe من 256 إلى 512 جيجا بايت، وتدعم الأجهزة الإتصال اللاسلكي عبر شريحة Wi-Fi 5، كما تدعم الأجهزة البلوتوث 5.0.

وتضم هذه الأجهزة مروحة Huawei Shark Fin 2.0 التي تتميز بشفرات رفيعه بتصميم حرف S والتي تأتي بدون صوت، ويضم جهاز MATEBOOK B3-510 بطارية بقدرة 56Whr، بينما يأتي جهاز MATEBOOK B3-410 مع بطارية بقدرة 42Whr، مع شاحن 65W USB-C.

وتنطلق هذه الإصدارات بمنفذ USB-A 3.0، واثنان من منافذ USB-A 2.0، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، مع مدخل HDMI، ومدخل 3.5مم للسماعات، و mini RJ-45، ويبدأ سعر MateBook B3-510 و MATEBOOK B3-410 من 796 دولار للنموذج الرئيسي.

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