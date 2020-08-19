سامسونج تكشف عن الأجهزة المؤهلة للحصول على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، أعلنت شركة سامسونج عن تغيير كبير في سياسة التحديثات الخاصة بها. أكدت الشركة الكورية الجنوبية أنه بدءًا من سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، ستوفر الشركة لأجهزتها القادمة ثلاث سنوات من تحديثات الأندرويد الرئيسية. الآن، لدينا القائمة الكاملة للأجهزة والتي تشمل أيضًا أعضاء محددين من سلاسل Galaxy A Series و Galaxy Note Series و Galaxy Tab S Series بالإضافة إلى جميع أجهزة سامسونج القابلة للطي.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت سامسونج بالقول : ” نظرًا لأن الأشخاص يحتفظون بأجهزتهم لفترة أطول، فإننا نعمل على توفير الحماية الكاملة وميزات جديدة ومثيرة للأجهزة الموجودة بالفعل في أيديهم. من خلال توفير ثلاث سنوات من تحديثات الأندرويد الرئيسية، فإننا نوسع دورة حياة أجهزة Galaxy الخاصة بنا ونعد بأننا سنوفر تجربة إستخدام بسيطة وآمنة تستفيد من أحدث الابتكارات بمجرد توفرها “.

كل ما قلناه أعلاه يعني أنه في حالة سلسلة هواتف Galaxy S20 Series التي تم إطلاقها مع نظام Android 10 على سبيل المثال، ستحصل على تحديث Android 11، وتحديثين آخرين بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستكون تشكيلة Galaxy S20 Series في قائمة منتجات سامسونج التي ستتلقى تحديث Android 11 في وقت لاحق من هذا العام. ستليها الأجهزة الأخرى بعد ذلك بقليل.

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هذه هي الأجهزة المؤهلة للحصول على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية :