سامسونج تكشف عن الأجهزة المؤهلة للحصول على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، أعلنت شركة سامسونج عن تغيير كبير في سياسة التحديثات الخاصة بها. أكدت الشركة الكورية الجنوبية أنه بدءًا من سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، ستوفر الشركة لأجهزتها القادمة ثلاث سنوات من تحديثات الأندرويد الرئيسية. الآن، لدينا القائمة الكاملة للأجهزة والتي تشمل أيضًا أعضاء محددين من سلاسل Galaxy A Series و Galaxy Note Series و Galaxy Tab S Series بالإضافة إلى جميع أجهزة سامسونج القابلة للطي.
وبخصوص هذا الموضوع، صرحت سامسونج بالقول : ” نظرًا لأن الأشخاص يحتفظون بأجهزتهم لفترة أطول، فإننا نعمل على توفير الحماية الكاملة وميزات جديدة ومثيرة للأجهزة الموجودة بالفعل في أيديهم. من خلال توفير ثلاث سنوات من تحديثات الأندرويد الرئيسية، فإننا نوسع دورة حياة أجهزة Galaxy الخاصة بنا ونعد بأننا سنوفر تجربة إستخدام بسيطة وآمنة تستفيد من أحدث الابتكارات بمجرد توفرها “.
كل ما قلناه أعلاه يعني أنه في حالة سلسلة هواتف Galaxy S20 Series التي تم إطلاقها مع نظام Android 10 على سبيل المثال، ستحصل على تحديث Android 11، وتحديثين آخرين بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستكون تشكيلة Galaxy S20 Series في قائمة منتجات سامسونج التي ستتلقى تحديث Android 11 في وقت لاحق من هذا العام. ستليها الأجهزة الأخرى بعد ذلك بقليل.
هذه هي الأجهزة المؤهلة للحصول على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية :
- Galaxy S Series : تشمل Galaxy S20 Ultra 5G و Galaxy S20 Ultra و Galaxy S20+ 5G و +Galaxy S20 و Galaxy S20 5G و Galaxy S20 و Galaxy S10 5G و +Galaxy S10 و Galaxy S10 و Galaxy S10e و Galaxy S10 Lite.
- Galaxy Note Series : تشمل Galaxy Note 20 Ultra 5G و Galaxy Note 20 Ultra و Galaxy Note 20 5G و Galaxy Note 10+ 5G و +Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Lite.
- Galaxy Foldable : تشمل Galaxy Z Fold 2 5G و Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Flip و Galaxy Fold 5G و Galaxy Fold.
- Galaxy A Series : تشمل Galaxy A71 5G و Galaxy A71 و Galaxy A51 5G و Galaxy A51 و Galaxy A90 5G.
- Galaxy Tab S Series : تشمل +Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S6 5G و Galaxy Tab S6 و Galaxy Tab S6 Lite.
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